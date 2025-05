«No vamos a dejar a nadie atrás». Con esta frase que proporcionó en su momento un éxito indudable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ... iniciamos los españoles una época dura a nivel sanitario y económico, pero esperanzadora por el contenido de la misma. La promesa hizo concebir esperanzas de igualdad y confianza de un reparto ecuánime entre los habitantes y comunidades de este país. Pero con el paso del tiempo observamos como estos repartos se producen cada día de forma más injusta, donde los beneficiados de la parcial división son siempre los mismos. Nos damos cuenta que la frase del político no tiene nada de hechos reales. El reparto del pastel se produce siempre entre los mismos protagonistas (catalanes y vascos) y esta desigualdad está llevando a que en este país aparezcan dos Españas, la del «independentismo» progresista económicamente y la de las comunidades olvidadas y dejadas a su suerte como le ocurre a la nuestra, las dos Castillas, La Rioja, Andalucía, etc. donde la miseria es la característica destacada. Comprobado está que aquí lo importante es la representación política y el voto de apoyo en el Congreso, de ahí que hoy siete votos sean tan importantes, pues consiguen dar la presidencia del Gobierno a un señor a cambio de derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación y aprobar, por último, la ley de amnistía. Queda el referéndum de autodeterminación, pero... todo llegará.

A cambio, el Gobierno condona 15.000 millones a Cataluña, aporta 10.000 para la planta de ensamblajes de celdas de baterías que SEAT construye en Martorell junto a la de coches. Allí se equiparán las celdas de baterías que producirán en la gigafactoría de Sagunto y que alguien robó a Extremadura para llevarla al país valenciano. Es la mayor aportación económica estatal en la historia a la industria española, pero siempre dirigida a los mismos. Mientras, el presidente de SEAT, Wayne Griffiths, reclama y recuerda al Gobierno aquellas palabras de Sánchez, «ayuda para no quedarse atrás». Aun les parecerá poco, y claro, catalanes, pedid y se os dará. Mientras, en ese mismo país, a 1.000 kilómetros de distancia, existe una región llamada Extremadura que se muere lentamente sin que nadie se preocupe por su salud. Sin infraestructuras, sin trenes de vías rápidas, sin carreteras dignas ni autovías, sin industrias, sin trabajo, sin dinero, sin dirigentes. ¿Quién exige aquí para esta tierra? ¿Acaso no pagamos el 21% de IVA como catalanes y vascos? ¿Por qué dejamos pisotear nuestros derechos? ¡Pobre Extremadura! No sé si algún día dejaremos de ser 'santos inocentes' y nos quitaremos de una vez la venda de los ojos y veamos la realidad olvidándonos de PSOE Y PP y consiguiendo representación a través de un grupo regionalista. Mientras eso no ocurra esta tierra, esta región no tendrá futuro, y a la evidencia actual me remito, porque de palabras «bonitas» y promesas incumplidas durante años estamos ya hasta los «bemoles».