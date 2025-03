¿Para cuándo el reinicio de las obras en la carretera de Sevilla en Badajoz?

Comenta Compartir

Allá por 2004 la Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Transportes, solicitó al Ministerio el desdoblamiento de la carretera de Sevilla en ... Badajoz debido al alto tráfico de la misma y los accidentes mortales que se habían producido. Después de muchos dimes y diretes, promesas y especulaciones se aprobó, 20 años después, el desdoblamiento de tan solo 4 kilómetros, del 1 al 5, y obras de saneamiento. Una vez realizados los trabajos previos de ingeniería con reconocimiento del terreno comenzó la obra con previsión de finalización de finales de 2026, pero he aquí que se produce el primer parón a los pocos meses de su inicio porque se descubren restos arqueológicos y Patrimonio ordena su paralización. Después se descubre la dureza del suelo, algo que al parecer no se había observado por los ingenieros que allí trabajan, y el paro en esta ocasión parece indefinido. Me pregunto: ¿que previsión de futuro existe para esta interminable obra? ¿Cuántos años más tendremos que estar esperando? ¿Por qué no se elimina el estado de provisionalidad y señalamiento de peligrosidad por obras en una carretera que no existen tales obras? ¿Por qué no se libera la velocidad de 40 kilómetros/hora en esta recta existente de 9 kilómetros?

Sea por la razón que sea, las infraestructuras en Extremadura están vetadas a la mejora y al futuro. Nosotros somos de los que nos crecerían los enanos si montamos algún día un circo. Seguimos sin unos trenes dignos, sin autovía Cáceres-Badajoz, sin Ronda Sur Badajoz, etc. Esto es Extremadura, señores. Paciencia, que solo llevamos 30 años esperando.

Cartas a la directora