¿Dónde estás Extremadura?

Las regiones se consideran ricas o pobres por sus circunstancias geopolíticas. Extremadura es una región de interior que no conecta con ningún núcleo comercial importante. ... Esto quiere decir que el comercio no existe ni pasea por aquí. La infraestructura es muy deficiente porque no es rentable y por tanto cualquier empresa o industria que quiera florecer debe mudarse a una región mejor conectada al mercado, y si alguna confundiese su camino Redesa, S.A. se encarga de avisarle que no hay potencia eléctrica en la región. Comunidad con buen clima, hace que la agricultura y ganadería sea lo más competitivo de la región, pero estos sectores no están bien remunerado y requieren mucho trabajo, por lo que los extremeños dedicados a estas labores han ido emigrando a regiones más industrializadas como País Vasco o Cataluña. Todo esto la convierte en una región pobre de base, pues su ubicación es muy mala desde un punto de vista económico.

Comparativamente las regiones mejor situadas para el mercado en España son el País Vasco y Cataluña, las cuales se han beneficiado inmensamente de ser las puertas de España a Europa a ambos lados de los Pirineos y con acceso al mar para comerciar. Cualquier industria con sede en Barcelona o Bilbao exportará a Francia y a ultramar mucho más barato y por tanto hará su producto más competitivo, por un motivo geográfico: tiene mar y están en la puerta de Europa. Otras regiones como Valencia, Cantabria o Asturias están más lejos del resto de Europa pero siguen teniendo mar y el comercio por mar es mucho más barato y no necesita infraestructura. Cuanto más lejos de Francia y menos mar, más pobres de base. Extremadura es la peor ubicada en España y sin mar. Todas estas ventajas se han visto incrementadas los últimos años con beneficios económicos y fiscales debidos a las necesidades de pactos y acuerdos políticos con partidos regionalistas e independentistas que han hecho a estas comunidades situarse a años luz de las del resto del país. Actualmente, y tras los resultados de las últimas elecciones, se vislumbra un futuro lleno de favoritismos y esplendor hacia esas dos comunidades y otro de color muy distinto para el resto. Nuestro color será el de siempre, el negro. La falta de sensibilidad autonómica por parte de los gobiernos de la nación hace que nuestra región esté olvidada, perdida, pisoteada, sin que nadie se acuerde de ella salvo a la hora de buscar cada cuatro años los votos de 890.000 extremeños. Desde la constitución como comunidad autónoma en febrero de 1983 poco se ha hablado de Extremadura a nivel nacional, salvo para anunciar las averías diarias de nuestro lamentable tren. Aquí no hay inauguraciones de carreteras ni autovías. No hay industrias, no hay ayudas, pero sí promesas. Cientos de promesas, miles y globos sondas que se fueron perdiendo en el horizonte. ¿Por qué no se crea un debate sobre la financiación económica y el estado de las autonomías? ¿Por qué siempre los mismos privilegiados y desafortunados? Estos pactos y condonaciones apresuradas de deudas y repartos injustos, en nada se parecen a la «política progresista» que se repite y pregona desde Moncloa y que dicen aplicar. Buena parte del estado actual de la región es culpa de la incapacidad de los gobiernos autonómicos, otra parte de la política fiscal históricamente aplicada en la comunidad y una tercera parte de la geografía de la región. Triste realidad la nuestra que año tras año, legislatura tras legislatura se nos olvida totalmente, excepto para la contribución de los mismos impuestos que puedan tener catalanes, vascos o gallegos.

