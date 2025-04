C. D. Badajoz, una muerte anunciada

Creo que a ningún socio o aficionado de los que habitualmente acudimos al Nuevo Vivero nos ha producido sorpresa el descenso a la 2ª Segunda ... División RFEF del C. D. Badajoz. Una nefasta planificación deportiva y la floja calidad de los portadores de la camiseta blanca y negra han llevado al club y a su ciudad a un nivel deportivo impropio de 150.000 habitantes y un estadio de mayores eventos de los que se celebrarán en él. Los tres entrenadores que por aquí pasaron a lo largo de la competición tampoco fueron ningún acierto.

Con el primogénito también ha descendido por segundo año consecutivo el equipo filial, y también lo ha hecho el equipo que disputaba encuentros en la División de Honor Juvenil. Nos ha tocado este año todo un premio gordo con serie incluida. Exitazo de temporada 2022/23.

Ya desde la pasada temporada se intuía un desenlace de este tipo cuando los jugadores tenían que arrodillarse solicitando sus atrasados emolumentos al comienzo de los partidos. Después aparecieron unos compradores nacionales, nunca bien recibidos, que huyeron rápidamente de la quema, trasladando la patata caliente a unos mexicanos a los que no hemos llegado a escuchar ni conocer directamente sus intenciones ni perspectivas de cara al incierto futuro que se avecinaba. Todo esto era la crónica previa de una muerte cuyo enfermo veíamos domingo tras domingo como se agravaba y nadie le ofrecía medicinas para su salvación, excepto su magnífica afición.

Con este descenso de categoría, Badajoz, y esos 150.000 habitantes que antes citaba, se quedan sin equipo profesional en ninguna actividad deportiva. No hay fútbol, no hay basquet, no hay balonmano, no hay... ni petanca. Triste realidad la nuestra que no tendremos más remedio que seguir La Liga Santander y SmartBank (con el Amorebieta, de escasos 20.000 habitantes, incluido nuevamente en esta segunda competición) por televisión para pasar la tarde del domingo.

Señor Parra, siento que no haya podido ser usted alcalde de Badajoz, pero sepa que en esta ciudad hay muchísima gente que le recuerda.