¿Por qué no se atienden las fuentes y se reponen árboles en Badajoz?

Leemos casi a diario cartas en esta sección con las quejas de los ciudadanos de Badajoz acerca del deterioro y abandono que últimamente sufre nuestra ... ciudad. De forma reiterada he venido denunciando el estado de dejadez existente en la inmensa mayoría de las fuentes ornamentales de Badajoz, algunas, sin funcionar desde hace seis o más meses. En el caso de la existente en la Plaza Isabel de Portugal, en la carretera de Olivenza con Sinforiano Madroñero, el aspecto de dejadez y abandono es clamoroso. No funciona y hace al menos seis meses que está sucia en su interior, con plásticos, latas y lodo seco en su cuba, y permanece impasible mes tras mes sin que nadie muestre interés en ella. Para colmo de males, de noche no tiene señalización luminosa¡, por lo que no es de extrañar que las personas que desconozcan la zona, y ante la oscuridad existente puedan tener un accidente o introducir su vehículo en alguna de sus partes al estar a nivel del suelo la parte exterior de ella. He llamado al responsable del servicio de alumbrado público no menos de 10 veces y nunca se encuentra en las dependencias, y por tanto no he podido recibir alguna explicación a la situación.

En el mismo estado están las fuentes de la Plaza de la Molineta, Puente de la Autonomía/Carretera de Circunvalación, Puente de Palmas/avenida Carolina Coronado y la mayoría de las existentes. ¿Cuándo se va a prestar atención a la estética en Badajoz? ¿Por qué este empeño en tener abandonados parques, jardines, fuentes y acerados? ¿Por qué no se repone ni un solo árbol de los cientos de parterres vacíos que existen por nuestras calles y plazas? ¿Por qué no se cumple por parte municipal la ordenanza de uso y protección de zonas verdes y arbolado urbano? En HOY podemos leer como en Cáceres, Mérida, Plasencia y otras muchas poblaciones extremeñas se reponen por esta época todos los árboles fallidos a lo largo del año anterior. Pero en Badajoz hace años que no se repone ni un árbol, sino todo lo contrario, como demuestra la cantidad de talas efectuadas últimamente en calles, medianas y rotondas, muchas de ellas sin sentido alguno. ¿Este es el Badajoz que queremos mostrar a los vecinos y visitantes? ¿Este es el Badajoz que reclama más turismo? ¿Qué podemos mostrar al visitante? ¿Dónde está la belleza y cuidado de esta ciudad? ¿En el Casco Viejo quizá? ¿En el cerrado e inaccesible Fuerte de San Cristóbal? ¿Qué está ocurriendo en Badajoz?

