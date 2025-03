Fútbol base o Champions League

Comenta Compartir

Quiero mediante hacer una reflexión sobre la situación bochornosa a la que asistí hace unos días, cuando veía jugar al fútbol a mi hijo de ... 10 años en la categoría benjamín de la liga local de Badajoz. Me refiero al comportamiento de algunos padres, increpando al árbitro con sus decisiones y dándole voces a sus propios hijos indicándoles dónde y cómo colocarse en el campo, llegando incluso a insultar a padres del equipo contrario. Al entrenador del equipo lo llegaron a expulsar por las protestas reiteradas. Un espectáculo en toda regla. Tenemos un problema social grave, son niños, dejémoslos que se diviertan practicando deporte, dejémoslos que se equivoquen, que ganen o pierdan, que aprendan los valores del deporte y del trabajo en equipo… no estropeemos ni queramos ser protagonistas, por favor. De igual manera, me pongo en la situación de los árbitros, chavales jóvenes que tienen una ilusión por esa profesión, que tienen que aguantar también estas situaciones con frecuencia.

Temas

Cartas a la directora