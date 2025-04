Tristeza y cabreo

Comenta Compartir

Soy uno más de los españoles que sufrimos gran tristeza y profundo cabreo. La reciente imputación del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo ... es una muy mala noticia. En especial para la justicia. No hace falta que señalemos que la justicia tiene un grave problema. TODOS, y lo digo con mayúsculas, han intentado meter la mano para un presunto control de la misma. Por favor, la Fiscalía General del Estado no puede estar presuntamente dirigida por el Gobierno. El desprestigio injusto que tiene la justicia en España entre la ciudadanía es muy triste, no se la merecen nuestros hombres y mujeres magistrados, jueces y fiscales, pero a nadie se le escapa que alcanzó su más alta cota con el nombramiento de don Álvaro García Ortiz como fiscal general. Es obvio que tenemos que respetar y que mantener su presunción de inocencia, pero los indicios que salen a la luz son casi muy claros y contundentes. Hay muchos casos abiertos, que no hace falta que me extienda en ellos, que afectan a muchos políticos, familiares y amigos. La corrupción no entiende de siglas. Urge en España líderes que no nos enfrenten, que no nos mientan tanto, que dejen a un lado el «y tú mas» (vaya defensa cutre esta).

Los ciudadanos tenemos el derecho a que nos respeten, cosa que no se ha hecho. Y a que no nos traten como imbéciles. Urgen tecnócratas y menos parientes y paniaguados en altos cargos. Así lo veo yo.

Cartas al director