Me refiero a algunos políticos españoles, de todo signo, cosa que cansa y mucho. Analicemos hoy al señor Illa, presidente de Cataluña. Hace un par ... de días lanzó el grito de: «Cataluña ha vuelto», y lo ha hecho para estar en la primera línea de la solidaridad en España. Mire, señor Illa, si esa fuera su auténtica idea, ustedes no estarían de acuerdo con el concierto que pretenden y les exigen los que mantienen en el Gobierno de España a don Pedro Sánchez, su jefe. Mire, la pretensión del concierto está clarísima: aportar menos. Y apoyando el concierto, ustedes, señor Illa, aportan su grano de arena a romper la solidaridad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, sean de la comunidad autónoma que sean. Lo ideal y lo justo es que Cataluña forme parte del sistema de financiación común, es decir EL DE TODOS y aporte por supuesto lo que le corresponde, ni más ni menos. Lo contrario, es tomarnos por imbéciles y considerarnos ciudadanos de tercera división a los demás. Mire, señor Illa, y extensivo al Gobierno de España que preside don Pedro Sánchez, ustedes dijeron que nunca harían lo que ahora van a hacer (obligados, todo hay que decirlo, por el mantenimiento de la poltrona), porque tal cosa acabaría con la necesaria redistribución de la riqueza desde los que tienen más hacia los que tienen menos y porque rompería la igualdad entre ciudadanos y entre territorios. De ahí el título de mi carta. Nos toman por imbéciles. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. La idea, señores del Gobierno, es y debe ser que todas las comunidades aporten, pero que lo hagan equitativamente y en base a su capacidad económica, y no la tendencia a que ya mismo haya tres comunidades que se mantendrán al margen del régimen común y reciban un trato privilegiado. Y cuidadín, que también quieren la secesión. Otro día hablamos de esto. Igual es tan solo un ladrido para amedrentar. (La pela es la pela).

Cartas a la directora