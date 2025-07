Ruego a los políticos y tertulianos, y tal vez creo que les debo exigir que dejen de utilizar peyorativamente la palabra cáncer. Se utiliza mucho ... en informaciones de interés social de tipo político para reseñar la corruptela que por desgracia nos invade. Pido esto por respeto a los más de dos millones de personas que viven esta enfermedad en carne propia o colateralmente. Así que solicito a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que, por su trabajo, realicen o tengan que realizar declaraciones públicas, que tengan una mayor sensibilidad con nosotros los pacientes y familiares que estamos conviviendo con el cáncer.

Utilizar esta palabra en contextos que no son los adecuados va muy en contra de esa realidad esperanzadora que nos tratan de infundir nuestros sanitarios y de los avances que hay en investigación oncológica. Haciendo este mal uso como hacen pueden herir mucho nuestra sensibilidad, tanto si estás enfermo como si tienes a alguien cerca que lo padece. Siento si soy duro, pero la corrupción es simplemente un delito y no una patología. El cáncer no lo eliges, te selecciona a ti. La corrupción, querido, político, sí la eligen ellos. El cáncer no es un delito.

Así que, por favor, pido que dejen de utilizarla y digan las cosas como son. La corrupción es un delito y el político corrupto es un delincuente. Somos muchos los que hemos pasado por esa séptima planta del Hospital Universitario de Badajoz, donde los excelentes profesionales, hombres y mujeres, 'ángeles de bata blanca', se desviven en darte y darnos ánimos. Una planta desde donde se toca el cielo muy de cerca. Gracias por su comprensión.