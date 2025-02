Razones para no ceder

Comenta Compartir

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, no puede ceder a las exigencias y coacciones de los extorsionadores vascos y catalanes. Sería de ilusos pensar que cediendo en lo que de momento piden, las pretensiones de los mismos cesarían. Cediendo Sánchez y su pequeño ejército de ... palmeros (digo esto porque no todos los socialistas de verdad piensan como ellos) muestran una debilidad no exenta de cobardía ante ellos, formaciones catalanas y vascas presentes en el Congreso. Aparte de mostrar ser un enemigo flojo, porque no olvidemos que el PSOE para ellos no tiene nada de 'partido amigo'. Aparte de que Pedro Sánchez y sus ilustres palmeros no debieran olvidar que una parte de ellos, Bildu, buscaron sus pretensiones apoyando –toda vez que no condenaron nunca directamente– a la banda terrorista ETA que causó muchísimo daño en España y que afortunadamente está derrotada. Y, los otros, los catalanes, siempre tirando de la famosa cantinela: «España nos roba». Todos ellos saben que sin ellos Sánchez está obligado a repetir unas elecciones, y que mientras más presionen y vociferen, mayores serán sus ventajas y beneficios, que no recibiremos el resto de comunidades. Desde hace mucho tiempo los extorsionadores están recibiendo un trato de favor y las demás comunidades somos ciudadanos de tercera. Sánchez debería saber que a los chantajistas hay que hacerles frente y no ceder a sus exigencias, porque estas no cesarán y así será imposible gobernar España. Pero, visto lo visto, por cuatro años más en el poder, el fin justifica los medios para Sánchez.

