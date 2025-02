Los problemas de los jóvenes

Comenta Compartir

Hay un problema al que tal vez no le damos la importancia que merece: la población juvenil. Mengua y mucho. Ya es superada por la población de 65 años o más. Y esto es el anuncio de un declive total demográfico, con el envejecimiento extraordinario ... de una población cuya esperanza de vida crece. La mayoría de los jóvenes responden a las encuestas que no se plantean tener hijos. Las razones son obvias, inestabilidad e incertidumbre laboral. España es uno de los países con peor tasa de natalidad, y si a esto le sumamos el desempleo en menores de 25 años, esto va, como dice un amigo, «cuesta abajo y sin frenos». Podríamos añadir más factores de alerta: la mitad de los jóvenes que trabajan no ven la posibilidad de comprar una vivienda por su encarecimiento, y los alquileres andan por la nubes, por lo que la emancipación del hogar familiar cada vez es más tardía. ¿Qué apunta esto? Pues un temor en la juventud que sigue a nuestra generación que, de continuar así, no podrán tener una pensión. Varitas mágicas no hay en esto. ¿Estamos a tiempo? Se pueden cambiar muchas cosas, pero para ello hay que querer y tener voluntad en los gobernantes, cosa que no hay. No son capaces de ponerse de acuerdo en asuntos como el de la sustitución del Consejo General del Poder Judicial, ni en el de la utilización de las mascarillas, así que ya me dirán ustedes cómo se van a poner de acuerdo en buscar soluciones al decaimiento de población y asuntos de vivienda, empleo ...

Cartas a la directora