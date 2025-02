Pedro suma o resta

Para algunos suma, para otros resta. Nuestro presidente señor Fernández Vara, tal vez sea de los que piensan que sume, pues ya ha venido unas ... pocas de veces a Extremadura, pero para sus compañeros señores Lambán y García Page, todo apunta a que piensan que resta, pues prefieren no contar con él durante la campaña electoral que se nos avecina. La causa está muy clarita y, no es otra, que la creencia que se pueda juzgar a los gobiernos autonómicos en función del rechazo de ciertas políticas del Gobierno central.

Ha empezado pues a cundir un cierto pánico y, que la ciudadanía vote en clave nacional. Es obvio que todos los candidatos del PSOE en sus comunidades autónomas desean que les voten y les juzguen por las acciones que ellos han ejecutado en sus distintas comunidades y que se olviden de ese grito de guerra: «¡Que te vote Chapote!», y de la errónea e injusta ley del 'solo sí es sí'. Así como de la poca valentía de no haber cesado a alguna ministra de la formación Unidas Podemos, ante los desatinos constantes. Y como no, de las muchas cesiones ante los gobiernos catalanes, etc. Como han cambiado los tiempos. A Felipe González se lo rifaban las agrupaciones del PSOE.