El Gobierno está muy tocado. La defensa de los gobernantes interinos actuales, es la de siempre: todo se trata de una campaña de acoso y ... derribo del PP. Obvio, la política es así de cutre, cuando hay una herida, hay que intentar que sangre más. Pero también se aprecia un gobierno con falta de cohesión y con sus miembros enfrentados, aunque traten de decirnos que no es así. Sumar no es lo fuerte que aparenta ser. Podemos, en cuanto vea que pierde protagonismo, puede dejar en desamparo al gobierno con su aportación en los votos necesarios. Por otra parte, casi todo en España sigue dependiendo de un prófugo, Puigdemont, que sigue rechazando apoyar los Presupuestos y que se regodea de sus logros y los exhibe como un triunfo ante el PSOE. PNV, a la espera para pedir ellos. Cada día sale más información de la UCO de los líos que hay dentro con militantes del PSOE y parte de sus familiares. El PSOE no puede ser Pedro Sánchez, es algo más. La imagen de Sánchez es la de una persona en continuos follones y broncas políticas, poco dialogante y con la obsesión de durar hasta 2027, sin saber que esto le puede causar mucho daño al PSOE. Todos repiten mandados el mismo argumento: «El PP tiene una política de casquería». Todo son bulos y fango. El Gobierno actual tiene una patología que puede tornar en más grave si no se trata a tiempo y que se llama «ansiedad». ¿Tiene cura? Sí, convocar elecciones, explicándole a la ciudadanía que así no pueden desarrollar su programa de gobierno y que la gente decida si quiere seguir así o un cambio político. Puede que Sánchez sea el problema, pero no es la solución.

Cartas al director