A Pedro Sánchez

Nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó con toda la naturalidad del mundo que su intención es permanecer cuanto pueda en la Moncloa cuando dijo: « ... Hay Gobierno para largo.Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». Pero presidente, por favor (después me dicen algunos amigos del PSOE que la tengo tomada con ellos), les será muy difícil aprobar las leyes en el Parlamento sin pagar el chantaje de algunos de sus socios. Hay problemas muy graves en España, señor Sánchez, que no podrá afrontar. La promesa del «café para todos» hay que pagarla. El café no sale gratis. Tendrá que subir los impuestos, cosa que nos hundirá más a la clase media. El dinero no llueve del cielo, de momento.

El presidente del Gobierno está colocando en instituciones supuestamente independientes a militantes del Partido Socialista y exmiembros del Gobierno. Nos hace muchas trampas y tropieza en ellas. Ha propiciado los indultos y la ley de amnistía, en aras de que es lo mejor para todos y para el sosiego en Cataluña. Una de momento comunidad que, después de todo lo concedido, sigue clamando la secesión de España y no quiere formar parte de España. El presidente se pasa el día disparando, pero no apunta bien. Y encima nos da a entender en público el amor a raudales por su ego personal. Puede que haya llegado el momento de convocar elecciones, pues así no se puede gobernar para todos. Tiene muchos frentes abiertos, como el de su familia (aunque pienso que no les ocurrirá nada a ninguno). Es más, pienso que el que sobra es usted, y que tienen en el PSOE gente muy válida para sustituirle. Sea humilde y tal vez España vuelva a votarles con una mayoría que no necesite «apoyos irracionales» de partidos poco democráticos y de corte comunista retrógrado. La democracia es fundamental.

Cartas a la directora