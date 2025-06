Pasen y vean

Comenta Compartir

No sé si la situación del país es para reír o llorar, pero es obvio que en Ferraz empiezan a «perder el norte». La operación ... que ha diseñado el PSOE para la aparición en escena de Leire Díez es torpe y esperpéntica. España es un culebrón en el que los socialistas tienen un papel patético y, pese a la resistencia de Pedro I, somos muchos los que pensamos que esto es insostenible. De momento reímos y lloramos. Intento en mi vida ser objetivo. Últimamente algunos periodistas ponen el grito en el cielo ante las actuaciones de Vito Quiles y Ndongo, pero están acreditados en el Congreso, ¿no? Y no dicen nada de que Leire Díez, que presuntamente conspira contra nuestra Guardia Civil, nos cuente la milonga de que lo hace en calidad de periodista de investigación. ¿Y nadie se inmuta por esto? El periodismo ya no es lo que era. La justicia, de seguir el camino que marca el ministro Bolaños, tampoco será justa e independiente. Pero claro, vende mucho eso de que los hijos de familias humildes puedan llegar a ser jueces. El sanchismo está en fase de descomposición, pero que nadie piense que está acabado. Pedro Sánchez mira para otro lado y se saca de la chistera el noveno plan nacional de vivienda para siete años . Y se sacará más 'milagros'. Está claro lo que traman. Quieren que el ciudadano de a pie se canse y pase de todo. Pero esto no puede seguir así. Sin presupuestos, con un Fiscal General del Estado a punto de ser procesado y lo que falta por salir... Habrá mucha demanda de ansiolíticos, como mínimo.

Cartas al director