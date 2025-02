Olvidar y hemeroteca

Comenta Compartir

Olvidar, nunca. Con el desastre de numerosas poblaciones valencianas, por la DANA, no nos hemos olvidado de las presuntas corruptelas de Begoña Gómez, Koldo, De Aldana, Barrabés, Ábalos, Delcy, David y otros que no saldrán nunca. Por otra parte a nuestro presidente,. Pedro Sánchez, se ... le ha caído la estrategia trazada con su guardia pretoriana, pues resulta que los detenidos en Valencia por su presunta agresión y ataques a vehículos oficiales etc, no tenían ninguna vinculación con la ultraderecha, según informa la Policía. Eran simples indignados por la situación que estaban viviendo, por la angustia que los había sobrepasado y el abandono al que los habían sometido nuestros gobiernos de todo signo, durante los primeros días. El presidente Sánchez y el ministro tecnócrata fichado, Carlos Cuerpo, conectan las ayudas a Valencia, pidiendo al PP que apoye los Presupuestos para lleva a cabo las ayudas. Eso es una medio milonga, porque este Gobierno ha ayudado y no a escondidas, a Venezuela, Cuba, Perú, Marruecos etc. El montante supera los 3.000 millones, a los que hay que unir la «cristiana condonación de deuda» a estos y otros países, y eso señor Cuerpo, no estaba en los Presupuestos. ¿Sacaron el dinero de la chistera?

Cartas a la directora