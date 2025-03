Comenta Compartir

Es un placer acercarse en estos días al aeropuerto, estación de tren o autobús a recibir o ver como espectador, la vuelta a casa de ... familiares por Navidad. Cuántas emociones se viven. Lágrimas de alegría y de emociones que no se pueden contener. Risas, abrazos. Qué cosa tan bella, en unos tiempos en los que la televisión nos machaca con tanta noticia ingrata, pero real. También es inevitable una cierta nostalgia en esta época. Casi todos tenemos alguna silla vacía. A muchos nos falta algún ser querido, pero os recomiendo el ejercicio de verlos en sueños sentados a nuestro lado. Así las sillas estarán ocupadas. Esto no es malo. Lo malo es no tener nada que recordar. Lo malo, es el horror de las guerras que asolan parte del mundo. Lo malo es estar o sentirse solos, los que están asediados por la pobreza. Pero todo esto y las sillas vacías no impedirán que la vida siga. Una vida que nos dará muchas alegrías y también penas y disgustos. Tenemos derecho a estar nostálgicos, pero se hace necesario también que intentemos ahuyentar la tristeza. Es necesario que hagamos un esfuerzo por mantener la esperanza. Tenemos que mirar a los que están a nuestro alrededor con ternura y buscando su felicidad. El dolor y los horrores que se viven no deben anular nunca nuestra bondad de hacer el bien. Empatía y ternura. Nos necesitamos. Hoy eres tú. Mañana puedo ser yo. Felices Fiestas.

