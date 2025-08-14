El caso Montoro
Francisco Javier González Lena
Badajoz
Jueves, 14 de agosto 2025, 23:34
El juez Rubén Rus ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro por aprovecharse presuntamente de su cargo para aprobar diversas leyes ... que beneficiaban a empresas que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico que él mismo había fundado antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero empiezan a cundir las alarmas. Podría ocurrir que la investigación fuera anulada por mantenerse bajo secreto de forma irregular durante siete años.
Pregunta del millón de euros. ¿ Cómo ha podido permanecer bajo secreto de sumario siete años? ¿Esto no vulnera el derecho de defensa de los acusados? ¿Han dejado tener acceso a la instrucción al señor Montoro y sus letrados para su defensa? ¿Cuál es el tiempo máximo que puede permanecer bajo secreto de sumario una instrucción? ¿Se puede haber vulnerado el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por lo ocurrido? Mucho me temo que todo esto pueda acabar en una posible anulación. Se han cometido muchos y graves errores durante la instrucción, por lo que puede ser que esta causa no llegue ni a tener su correspondiente vista judicial. Ojo, no estoy ni de un lado ni de otro, a lo que estoy es que unos presuntos delincuentes, de momento, puedan llegar a librarse de un procedimiento penal contra ellos por una presunta mala gestión o actuación de alguien.
A vuelta de las vacaciones estivales, sabremos cómo acaba esto.
