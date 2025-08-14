HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 14 de agosto, en Extremadura?
El caso Montoro

Francisco Javier González Lena

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:34

El juez Rubén Rus ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro por aprovecharse presuntamente de su cargo para aprobar diversas leyes ... que beneficiaban a empresas que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico que él mismo había fundado antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero empiezan a cundir las alarmas. Podría ocurrir que la investigación fuera anulada por mantenerse bajo secreto de forma irregular durante siete años.

hoy El caso Montoro