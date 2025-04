La factura de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

Pedro Sánchez, nos dice: «Buscaré votos hasta debajo de las piedras para ser investido». De todos es sabido, incluso por él, que algunas exigencias de ... los potenciales y necesarios votantes que necesita el presidente en funciones para ser investido están por encima de la ley. Es mas, cada día que pasa el listado de exigencias de los unos y de los otros no deja de crecer. Ahora, además de la ley de amnistía y el referéndum sobre la independencia, reivindicaciones de Junts y ERC, se suma una que no deja de ser cuando menos curiosa. Me refiero a la Unidas Podemos, que amenaza con no apoyar a Sánchez si Irene Montero no sigue siendo ministra de Igualdad. Es curiosa porque es una persona que ha sido un lastre para el gobierno del PSOE, pues gracias a su flamante ley, miles de internos de centros penitenciarios por delitos de violación se han beneficiado de la reducción de sus condenas. Sánchez ya ha empezado a pagar parciales facturas. La primera a Puigdemont y por adelantado. Transformación del hemiciclo en un Congreso llamado «supranacional». Un dispendio cuyo coste económico supera el millón de euros. Pinganillos para sus señorías para cuando hable Gabriel Rufián y algunos de sus amigos del alma. Pero no será fácil pagar el resto de la factura en tiempo y forma y, menos aún, dentro de la legalidad vigente en España. Desde Cataluña se le pide agilidad y que todo sea antes de la investidura, pues tiempo hay. Sánchez no quiere reconocer que para seguir de presidente va a tener que tragar muchos sapos y culebras, amén de desguazar la Constitución.

Los españoles Merecemos una explicación. Quien te ha visto PSOE y quien te ve ahora.

