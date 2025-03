No lo tiene fácil

Intenta aguantar Pedro Sánchez, pero no lo va a tener fácil. La auditoría interna del Ministerio de Transportes, encargo del problemático ministro Oscar Puente para ... presuntamente culpar a José Luis Ábalos de la corrupción de las mascarillas, puede ser una bomba para el Gobierno. Ábalos, diputado del Grupo Mixto, amaga con vengarse y romper la disciplina de voto del PSOE. Es obvio que Ábalos no está dispuesto a convertirse en el chivo expiatorio del 'caso Koldo'. Inteligente como es, ha decidido morir matando. Y que nadie olvide que su escaño resulta esencial en el Congreso.

Pedro Sánchez cada día va más lejos con su prepotencia, destituyó a Ábalos, ministro y hombre de confianza, para presuntamente salvar el pellejo por las muchas irregularidades cometidas por el Gobierno durante la pandemia, y, claro, siempre hay que señalar a un chivo expiatorio por el 'caso Koldo'. Ahora, quiere 'rematarlo' con la auditoría encargada por Puente. Pero, ¿ha tenido en cuenta las consecuencias de su ataque a su antaño hombre de confianza? Perder al menos un escaño más en el Congreso puede ser una catástrofe. La debilidad parlamentaria del Gobierno le produciría una incapacidad para legislar. Pero Sánchez, no obstante, insiste en que intentará aguantar entera su legislatura. ¿Pero podrá gobernar? Mucho me temo que así es imposible.

El que sobra es Sánchez. Entre los líos familiares que le sacuden y que poco a poco le irán pasando factura, creo que ha llegado la hora de marcharse. El PSOE no se merece esto. Tiene gente dentro, muy capaz de seguir. Sánchez no es fundamental. Es más, si hablara y pidiera a la ciudadanía disculpas por las presuntas, de momento, irregularidades de su familia, la población reaccionaría y tal vez el PSOE volvería a esas mayorías de las que gozó en la era Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, etc. Así lo veo yo.