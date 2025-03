España es un espectáculo

Comenta Compartir

Por culpa de algunos/as que se dedican a una profesión muy bien pagada, y me refiero a la política, el debate público se encona. ... El orden de valores hace mucho tiempo que en política se ha invertido. La utilización de la palabra «asesino/a» es lo mas ruin que se le puede llamar a un compañero de la política, independientemente del partido al que pertenezca. Las dos últimas personas que han sido nombradas así son Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. Seamos justos y olvidemos siglas. Mazón podrá haberse equivocado en la gestión de la dana y tal vez su gestión no fue eficaz, los tribunales lo dirán, pero llamarle asesino no es de recibo. En cuanto a Ayuso, que Reyes Maroto dijera que las 7.291 personas fueron asesinadas en las residencias de mayores, tampoco es de recibo, si bien ha pedido disculpas (raro que alguien del mundo político pida disculpas, pero lo ha hecho). De una posible o presunta mala gestión en política, a un asesinato va mucho. No es de recibo hacer política echándole muertos encima a los rivales. Y lo peor de decirle eso a Ayuso, es que Maroto indirectamente se lo está diciendo a todo el personal, sanitario o no, de las residencias de ancianos, que recordemos lo dieron todo, incluso la vida, por ellos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora