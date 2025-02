Engañó a todos

Comenta Compartir

Iñigo Errejón debía haber pedido perdón antes de irse de la política. Cautivó a mucha gente dando lecciones de feminismo desde la tribuna y como portavoz de Sumar. Cualquier persona que acosa sexualmente a otra está enferma. Pienso que Errejón era consciente de que lo ... que hacía con las mujeres no estaba bien, era una conducta reprochable, pero el impulso interior que le hace obrar así, es más fuerte que las convicciones y las verborreas politiqueras feministas que decía profesar. Lo de Errejón no es hipocresía, no es falta de valores o de educación, es adición. Esperemos que la justicia obre en consecuencia.

Temas

Cartas a la directora