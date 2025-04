Las elecciones del 23 de julio

Comenta Compartir

El 23 de julio están convocadas las elecciones generales. Es una incógnita lo que pueda ocurrir (bueno, Tezanos a lo mejor lo tiene claro). Muchas ... preguntas me vienen a la cabeza tras la campaña equivocada del PSOE, que ha sido un 'Sanchazo'. ¿De verdad se volverá a presentar Pedro Sánchez?, ¿no nos anunciará un delfín?, ¿qué pasará con Yolanda Díaz? Igual se une al PSOE y nos sorprende como candidata. Porque Yolanda Díaz más Unidas Podemos en horas bajas, más los partidos que se les unan no dan los números para presidir España. No creo que estén los españoles por la labor de darle a España un giro de 360 grados. Aunque en este país, visto lo visto, todo puede ocurrir.

Vuelvo a la realidad y dejo la fantasía. Sea lo que sea, si este país decidiera dar un giro y llevar a la presidencia a Alberto Núñez Feijóo, en su enfrentamiento para la presidencia con Pedro Sánchez deberá saber el bueno de Núñez Feijóo la que le espera: un país en bancarrota. Un país en el que habrá que tomar decisiones durísimas que habrá que saber vender. Le tocará a los pensionistas y a los funcionarios un 'premio' seguro. La Airef, en su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, que se hizo público el pasado 11 de mayo, con la deuda todavía instalada por encima del 105% del PIB, pedía «un ajuste de 0,46 puntos anuales en los próximos cuatro años». Más de 30.000 millones en recorte de gastos. Y esto «sí o sí», lo tendrá que hacer Sánchez o su sucesor o sucesora. Y desde Europa llamándonos al orden. Menudo marrón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director