A don Pedro Sánchez

Así no. Con el 'decretazo' para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE (se amplia de 10 a 15, y 11 son ... designados por el Congreso). Esto, presidente, da que pensar, pues serán ustedes y sus socios de ERC, Bildu, Podemos, PNV y Junts los que dominen mandando a un rincón al PP. Y dice su ministro que lo que se trata es de que haya «pluralidad». Nos toman por imbéciles de nuevo. Su ambición política, señor Sánchez, no tiene límites, pero su guardia pretoriana le apoya y excluye a todo el que intente comentar algo del tema. Usted ha llevado al PSOE a unos límites degradantes en algunos aspectos. Este no es el PSOE de antaño. Usted ha 'colonizado' casi todo. CIS, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional y ahora lo pretende con RTVE. Señor Sánchez, no se puede acaparar el poder absoluto del Estado. Esperamos y deseamos que esto no nos conlleve a un símil como aquel 'Aló Presidente' de Hugo Chávez.

¿Se piensa usted perpetuar en el Gobierno de España? Porque si algún día pierden las elecciones, se volvería contra usted, ¿no?

Cartas al director