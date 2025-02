Comenta Compartir

No es buena tanta crispación. Crispar es: irritar, enfadar, enojar etc. Y la ciudadanía se encuentra así con nuestros políticos. Nuestros hombres y mujeres políticos ... de profesión la están alimentando e incrementando de una manera preocupante. Ojo al dato y, esto no es solo por lo que ocurre, por las vivencias, porque nos enfrentan, sino también por lo que se nos oculta y por todo lo que se nos miente. Ahora si no eres del PSOE, no eres progresista y eres un facha. Eres de Franco. Y un mal cristiano. Soy asiduo en redes sociales y lo comento mucho y sé que me leen muchos políticos pero no me contestan. Nos indigna, suelo decir, que nos tomen los políticos por lelos, imbéciles o indocumentados. Lo que pasa es que tenemos un gran problema, tragamos demasiado. Citemos una situación: nos mandan recientemente una carta preciosa, donde nos comunican que nos suben las pensiones, y todos a aplaudir al Gobierno. ¡Qué buenos son! ¡ Cómo piensan en nosotros! Los paniaguados y deudores de favores, de profesión sindicalistas, algunos llevan liberados 25 o 30 años, velando por nuestros derechos, nos dicen, lanzan a los cuatro vientos con y sin megáfono: el PSOE es el único que sube siempre las pensiones. Claro, lo que los sindicalistas no cuentan es que por este tipo de proclamas les han doblado las subvenciones a ellos. Tan solo por tragar, callar y decir las benevolencias de sus «benditos jefes», cuando la subida de las pensiones, tal y como está la cesta de la compra, ni se nota. Menos da una piedra, dice un buen amigo muy del gobierno actual, PSOE. Correcto, le digo, sigamos tragando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora