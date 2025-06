Comenta Compartir

«Son las cinco de la tarde y aún no he comido». Voy a jugar a ser populista, cosa que no es mi estilo, pero ... esa frase de nuestro presidente me obliga a serlo. Decir esto, cuando en este país Cáritas nos sigue hablando de que hay gente con graves dificultades para comer, puede ser hasta insultante, presidente. Tal vez nos podría haber dicho: «Me encuentro cansado, necesito recargar pilas y daré una rueda de prensa más tarde, sometiéndome a las preguntas que ustedes quieran». Esto sería ser un presidente progresista, humilde. Lo ocurrido es más bien soberbia, a la que Sánchez nos tiene acostumbrados. Imagino presidente, que tendrá gente en su equipo de comunicación que le habrán recordado que es un servidor público y, que cuando tocan las collejas con preguntas de extrema importancia por la situación que vivimos, debe comparecer y aguantar el chorreo de los medios de comunicación, responder a preguntas y dejar un poco la soberbia y la prepotencia. Puede que haya llegado la hora de que los periodistas, que tienen la misión de informar, ignoren las ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas. El periodismo es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Tenemos derecho a la información, presidente. No todo es bulo y fango.

Cartas al director