¿Dónde está Zapatero?

Ni una sola palabra de las elecciones en Venezuela del 28 de julio, y estaba como observador. ¿Dónde está José Luis Rodríguez Zapatero y qué ... significa su silencio? Creo que apoya el 'pucherazo' de Nicolás Maduro. Pero me gustaría puntualizar que este silencio salpica al gobierno de Pedro Sánchez, con la que tiene encima ya, toda vez que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó muy clarito en que respaldaba las actuaciones de Zapatero durante la última década en Venezuela, que han sido tendentes a apuntalar la dictadura de Maduro. El indiscutible descrédito de Zapatero arrastra al Gobierno que lo respalda. Tampoco quiso pronunciarse sobre la expulsión de Venezuela de la delegación del PP de España, que fue invitada también como observadora. Obviamente, no podemos esperar tintes democráticos del Grupo Puebla, con el que caminaba Zapatero, cuyo objetivo es exportar el comunismo allí donde pueda. A lo que pretendo llegar es, que al PSOE no le sobran Felipe González ni Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el que le sobra es Pedro Sánchez, al que parecen temerle. El PSOE ya no es lo que fue, pese que vilipendien a sus antiguos mandatarios y los traten como «carcas y antigüinos pasados de moda». No sé como acabarán los líos de la familia del presidente Sánchez, aunque me temo que buscarán la forma de que queden como simples anécdotas y ni tan siquiera nos comenten que algo de inmorales tienen. Un catedrático siempre tuvo un prestigio que se tira por tierra con nombramientos como el de Begoña Gómez. ¿Hace falta que recordemos que Rodríguez Ibarra estuvo 24 años presidiendo Extremadura? Pues va a ser que sí.

Señor Pedro Sánchez, pida a Maduro que presente las actas de las elecciones. En otros temas, bien que se adentra usted. En este no. ¿Por qué?

