Os ha tocado

Les ha tocado al presidente de Renfe, Isaías Táboas, y a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, a cuenta del fiasco ... de las medidas de los trenes en Cantabria y Asturias, que les impiden circular por los túneles de estas dos comunidades. ¿En realidad la que tenía que dimitir no es la ministra de Transportes, Raquel Sánchez? En España, salvo casos puntuales, lo cierto es que a la mayoría de los políticos españoles que están en primera fila de cualquier ideología les cuesta muchísimo dimitir. Siempre encuentran alguna excusa para no hacerlo y que lo hagan sus subordinadospara no asumir los errores. En cualquier país de Europa dimiten sus ministros hasta por la mitad del daño que han hecho algunos de los nuestros o meteduras de pata. Pero claro, aquí hacen un 'gran sacrificio' y continúan en sus cargos. Los presidentes de Asturias y Cantabria, no han 'apretado' mucho las tuercas, uno porque es del PSOE y el otro porque está cómodo al lado de Pedro Sánchez y el PSOE y los prefiere antes que al PP. Pido a nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, con el máximo respeto, porque se que quiere lo mejor para Extremadura, que de más 'puñetazos sonoros' en las mesas en Madrid. Algo avanzamos, pero vamos siempre en el furgón de cola, aunque Vara no es el único culpable de nuestra situación.

Cartas al director