Sindicatos y manifestaciones

La pregunta es ¿convencen los sindicatos? La respuesta es «no», tras ver la asistencia a las convocatorias realizadas en muchas provincias de España. Claro, la segunda pregunta y tercera también son obligadas. ¿Cuáles eran los objetivos de la convocatoria? ¿Contra quién iba la protesta? Ustedes ... mismos. A día de hoy, los ciudadanos vemos a UGT y CC OO casi como apéndices del Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, adjuntos, añadidos y dependientes.

No deberíamos olvidar aquel octubre de 1977. Adolfo Suárez le puso ganas, todos pusieron de su parte se firmaron los Pactos de la Moncloa. Pero hoy no se escucha. Es más, si podemos crucificamos a Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, etc. Y les recuerdo que ganaron con mayoría absoluta. Señor Sánchez, pida consejo y sea humilde. Por cierto, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo no solo predicaban, lo vivían. Y, déjense del 'no pasarán'. Eso sí que es caduco. Y claro, otros levantan el brazo hitleriano en Europa y nos quieren contagiar. Y lo de que con el Partido Popular ni agua, pues no es recibo. Y mucho menos el amor sempiterno por Junts, aunque obviamente todos sabemos que es «amor a la poltrona». Ay Señor, señor. Es lo que hay.