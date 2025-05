El PSOE y la condena a los pensionistas

Comenta Compartir

Junts no se atreverá. El PP tampoco lo hará, porque será un desgaste político para los de Alberto Núñez Feijóo. Pues hete aquí que sí. ... El PSOE solo culpa al PP –curioso– de no apoyar su decreto ómnibus. Pero seamos objetivos, para el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP no existe. Craso error. Y ante la crisis de fondo que atraviesa el PSOE, solo el PP es el que le puede salvar en las posibles pretensiones legislativas propias del PSOE. Pero claro, con el PP ni agua y, seguimos siendo objetivos, sin ellos el PSOE está bailando en el aire sujetado por pinzas endebles y exigentes. No es de recibo presentar solo al PP como el malo de la película que nos condena a los pensionistas y seguir mimando a Junts. El presidente del Gobierno es obvio que no va a convocar elecciones, al menos a corto plazo. Pero le aconsejo como humilde ciudadano, que se pare a reflexionar sobre el rumbo que toma este país. Y, por favor, deje de decir aquello de: «Somos más», porque la realidad apunta a que van siendo menos cada vez y los que quedan son más exigentes.

Cartas al director