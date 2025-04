Comenta Compartir

Me decía un buen amigo afiliado al PSOE que él pensaba que Pedro Sánchez era el dirigente que su partido necesitaba para afrontar todos los ... retos futuros que se avecinaban. Pero que hoy reconoce que estaba equivocado, pues Pedro Sánchez nos ha demostrado ser una persona arrogante y que deja bastante que desear mostrando un gran desprecio hacia los «viejos del lugar», como Felipe González, Alfonso Guerra, etc. Yo, le comentaba a este buen amigo socialista que tal vez Pedro Sánchez se esté equivocando, pues son más de los que él se cree los que piensan como Felipe y Alfonso, pero claro, el que se mueve no sale en la próxima foto y el salario que perciben como políticos, tal vez no lo vean y conozcan en su vida. No generalizo, me refiero a algunos.

Es tétrico verle mendigar los votos ante un personaje como Carles Puigdemont, que exige un pago que no es asumible dentro de nuestro marco legal. Muchos ciudadanos piensan que tras la previsible fallida investidura de Núñez Feijóo, lo mejor que podía ocurrir es que hubiera otras elecciones porque ni PP ni PSOE están en condiciones óptimas para gobernar. Pero viendo y escuchando a Sánchez, no hay otra opción que la de que quiere gobernar y no se va a jugar el futuro en otras elecciones, aunque el CIS (como siempre) le de vencedor. Le decía a mi amigo socialista que, aceptando este chantaje al que le están sometiendo Puigdemont y otros, será presidente, pero el futuro le demostrará a él y a sus defensores que van a perder mucho. A estas alturas, nadie va a negar que Felipe González cometió muchos errores en su etapa de gobierno, pero lo que sí se puede decir alto y claro es que jamás antepuso sus intereses personales a los del país. Tan solo por eso, no se le puede negar autoridad moral para expresarse. Y se merece un respeto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director