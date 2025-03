Comenta Compartir

Se empiezan a ver los pagos de Pedro Sánchez por el apoyo a su investidura. La creación de comisiones de investigación en el seno del ... Congreso, que revisarán las sentencias dictadas por los jueces y magistrados por el 'procés' y la figura del verificador que vigilará estrechamente el cumplimiento de lo suscrito y exigido por Puigdemont. Estos pagos son humillaciones que intentan amedrentar a los tribunales de justicia y a sus magistrados y jueces. Lo mismo que la figura del verificador o relator internacional. Y todo este escenario es por 7 votos para mantenerse en el poder, diciéndonos ahora que lo que no tenía cabida en la Constitución ya si lo tiene, la amnistía, por el bien de España. Pero esto acaba de empezar. Poquito a poco iremos viendo más cosas, porque después de las comisiones, el verificador etc., ya avisan desde Junts y otros que quieren el referéndum de autodeterminación. Pues la ley de amnistía solo no basta. Esto no es cuestión de fachas y rojos, esto es de sentido común: una humillación pura y dura a todo un país.

Temas

Cartas a la directora