Óscar Puente, bien elegido

Óscar Puente es un gran fichaje para el Gobierno, si bien es verdad en todos los partidos suele haber un Óscar Puente. Se ganó su ... nombramiento a pulso, «currando», cuando le fue concedido el honor de ser el sustituto de Pedro Sánchez para contestar a Álberto Núñez Feijóo en su fallida sesión de investidura. No defraudó a nadie del PSOE. Ahora es ministro y ha cambiado poco sus formas. Le encanta Twitter. Un día le arrea a Isabel Díaz Ayuso y otro al alcalde de Madrid. Y como no puede estar sin dar collejas en Twitter, hace unos días le tocó el turno al presidente de Andalucía y en televisión obsequió variopintos insultos a los manifestantes de Pamplona que protestaban por la entrega de la Alcaldía a Bildu, gracias al apoyo del PSOE. Y si le contestas, bloqueo al canto. Es una persona un poco grosera, se lo digo con el máximo respeto, aunque él lo sabe. Es más, es su misión, cosa que no le pega por su procedencia vallisoletana, lugar donde dicen mejor se habla el castellano. Sin duda es el mejor para «levantar ese muro» que dice Pedro Sánchez que hay que interponer ante el PP. Es una auténtica estrella en el gobierno de Sánchez. Le han encargado asumir una cartera ministerial con un importantísimo presupuesto para inversiones, en la que se combinan los aspectos técnicos y también los políticos, en la que nadie se atreverá ni a toser. Sería deseable que desde Extremadura el futuro sustituto/a de Vara exija. Pues eso les puede traer futuribles votos, porque el tren depende de él. Puente es un hombre tosco, rudo y, a veces, grosero, pero necesario para el PSOE.

Cartas al director