Nueva legislatura

Que espectáculo el que vimos en el Congreso. «No es nuestro Rey», por eso no asistiremos. Una postura totalmente antidemocrática y más que nada infantil. ¿ ... Qué decir ante esto? Pues que con este grupo de personas, agrupaciones y partidos, carga el Gobierno de Pedro Sánchez para que España camine hacia adelante, con un compromiso progresista. Claro, y la pregunta que nos hacemos los españoles y le hacemos a Pedro Sánchez es: ¿usted pretende una España mejor, marchando de la mano de unos grupos que pregonan que no quieren ser españoles? Con unas personas que están contra el vigente orden constitucional.

Y me permito la osadía de recordarles a todos estos grupos que cualquier evento que tiene lugar en el Congreso es también deseo expreso del pueblo soberano que les elige. Es decir, es la voluntad mayoritaria de los españoles. Señores de Junts, Esquerra Republicana, BNG y PNV, no se puede alegar «este no es nuestro rey», porque la monarquía no se votó.

Espero y deseo no ser llamado «facha» por los que tengan a bien leer mi carta. Repito, lo ocurrido es infantil y antidemocrático. Suerte le deseo a Pedro Sánchez, pues usted dice que siempre cumple los pactos. Tal vez, algunas de las exigencias pactadas no se puedan conceder de acuerdo con la legislación vigente.