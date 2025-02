Comenta Compartir

La aritmética parlamentaria anunciaba el fracaso de la moción de censura presentada por Vox. Pedro Sánchez, listo y astuto, ha aprovechado bien la ocasión para ensalzar sus obras y buscarle un sitio a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la cual dio un auténtico mitin que no ... es otra cosa que el prólogo de otro que tendrá lugar el 2 de abril en Madrid, y que será la puesta en escena y de largo de Sumar, plataforma con la que quiere concurrir a las elecciones generales. Pronunció un auténtico discurso de candidata a presidir España. La incógnita es si Unidas Podemos se integrará aceptando el liderazgo de Díaz o irán por libre. Sánchez y las circunstancias que se dan en España dan señales de que necesita un partido a su izquierda con el que, llegado el caso, reeditar la coalición para gobernar, toda vez que por si solo las cuentan no le salen. El tiempo nos dirá la realidad, dado que a los comicios de mayo no concurre Sumar, pero el horizonte claro son los comicios generales y empieza a contar con apoyos. Difícil papeleta le ponen a Unidas Podemos. De segundo plato. ¿Aceptarán? Pronto lo sabremos.

Temas

Cartas a la directora