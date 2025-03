Al ministro Grande-Marlaska

David Pérez Carracero y Miguel Ángel González Gómez, guardias civiles, han muerto en acto de servicio en Barbate (Cádiz), embestidos por una lancha de narcotraficantes ... criminales. Dejar el tema con una medalla póstuma y el tremendo dolor de sus familias y compañeros de la Benemérita es algo injusto. David y Miguel Ángel murieron tras enfrentarse a los narcotraficantes con una gran inferioridad de medios. Los han matado la falta de recursos adecuados. Las «politicas de austeridad» y la falta de financiación de servicios públicos esenciales producen estos y otros resultados de suma gravedad. Las políticas tendentes a la de destrucción de los servicios públicos matan de vez en cuando. Y de esas muertes tienen algo de responsabilidad quienes toman las decisiones. Señor Fernando Grande-Marlaska, su puesto señor ministro del Interior, es difícil y muy comprometido. Pero esas dos muertes tal vez podrían haberse evitado. No hace falta ser especialista en temas policiales para saber que esta acción era ir a un suicidio. Los narcotraficantes se defienden con uñas y dientes y con elementos muy sofisticados. Su jefe, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, capaz de camuflarse en todos los aspectos que afecten a su persona (como usted) ha ordenado arroparle. Los políticos que ostentan poder deberían aprender que su gestión es un permanente período de responsabilidad institucional, que acarrea dimisiones cuando por dejación, abandono de obligaciones o decisiones mal tomadas, estas llevan consigo que se produzcan consecuencias sociales muy graves. En este caso, la muerte de estos dos guardias civiles, que no tiene reparación posible.

Señores Grande-Marlaska y Sánchez, les recuerdo que José Luis Corcuera, ministro del Interior, dejó su puesto tras el varapalo sufrido por la inconstitucionalidad decretada por el Tribunal Constitucional de dos apartados de su polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Antoni Asunción, reconociendo responsabilidad política en la huida de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, dejó también su cargo. Me da igual cese que dimisión. En un equipo de fútbol, cuando los delanteros no meten goles, cesan al entrenador. Usted, señor Grande-Marlaska es un gran magistrado, pero no un gran ministro del Interior.