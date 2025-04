Injusta expulsión de Nicolás Redondo

Comenta Compartir

La expulsión de Nicolás Redondo del PSOE es de un cinismo impresionante. Dicen que es porque «ha menospreciado reiteradamente las siglas del partido». ¿Nicolás Redondo ... menosprecia a un partido al que lleva sirviendo toda su vida? Ahora lo que se lleva es pactar políticas que podemos llamar de «alivio y poltrona». No se comprende que Nicolás Redondo no tenga cabida en el PSOE, en el socialismo verdadero. El que hayan decidido expulsarlo lo deja en el lugar que merece. Un lugar de hombres de bien, de políticos coherentes, honrados y ejemplares. Pero claro hoy día en el PSOE molestan Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, etc. Ellos siguen siendo socialistas. Una auténtica lección de saber estar en un partido en el que creen, pero no en el que lo está convirtiendo Sánchez. ¿Se acuerdan de que Nicolás Redondo (padre) le montó una huelga general a Felipe González? Y no fue expulsado entonces del partido. Señores del PSOE, un consejo: no traten de enterrar a la 'vieja guardia'. Ustedes mismos.

Cartas al director