Parte de la izquierda española se ha mostrado contraria al estado de Israel y a favor de un estado palestino que vaya «desde el río ... hasta el mar». La vicepresidenta Yolanda Díaz ha matizado que cuando comentó esta histórica frase, se refería a dos estados, israelíes y palestinos desde el río hasta la mar (no sé si lo dijo de corazón). Pero claro, me gustaría escuchar a parte de la izquierda de nuestra España, comentar que Hamás ( Fervor) y Hezbolá (Partido de Dios) son organizaciones terroristas, aunque igual piensan que son ONG o entidades benéficas que practican la caridad y para ello asesinan, violan, secuestran... Me gustaría escuchar a parte de la izquierda española que en «ciertos países» dirigidos por ayatolás, imanes y jeques se abusa de las mujeres, defenestran a homosexuales, se lapida a adúlteras, se persigue a cristianos etc. Yo también digo que no a todas las guerras. Y quiero dos estados, Palestina e Israel, pero en lo que deberíamos estar todos de acuerdo es en estados democráticos donde Hamás y Hezbolá no dirijan en la oscuridad. Democracia, sí, siempre.

