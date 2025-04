Aniversario muerte de Franco

Comenta Compartir

Este 2025 se pondrán en marcha actividades recordatorias de la muerte de Franco. Sorprende a muchos que siendo unas actividades democráticas, no gocen del consenso ... de todos los partidos políticos. La respuesta a esto puede que esté en que las actividades que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez se convocan con una perspectiva guerracivilista que nos vuelve a intentar dividir (cosa habitual en el Gobierno, o estás conmigo o eres «facha»). Somos muchos los que pensamos que España decidió un gran día dejar atrás una guerra no exenta de crueldad. Se renunció a la venganza. Se recurrió al perdón de todos, los unos y los otros. Se ha llevado a cabo y se está en ello, en la reparación única que se puede hacer. Buscar los restos para darles una digna sepultura. Pero la reparación ha de ser de ambos bandos, así evitaremos los agravios comparativos. Seguir levantando muros de discordia y divisiones entre muchos de nosotros que no conocimos ni vivimos la guerra, aunque sí la dictadura de Franco, no es lo deseable. Las víctimas son de todos. Muchos de nosotros creíamos que ya estábamos reconciliados. Una mayoría así lo decidió con la Constitución del 78. Llevar a cabo el proyecto que pretende el Gobierno, con la feliz idea de que produzca una convergencia social, producirá otra vez la división de la sociedad. Da la sensación que se intenta levantar un escenario de temores. Me quedo con la escena que viví en mi juventud. Mi abuelo materno, que fue juez en su día, me presentó a un señor que fue miliciano y que dirigía un grupo que fue a su casa a buscarlo para matarlo. Yo le pregunté: ¿porqué había que matar a mi abuelo? ¿Hizo algo? No, me respondió. Recibimos la orden de hacerlo. Era juez. No lo encontramos porque tu abuela lo escondió en el desván, pero de haberlo encontrado, lo habríamos fusilado. Ambos se dieron la mano delante de mí. Esto es lo que hay que hacer, me dijeron. Me llegó muy dentro.

Cartas al director