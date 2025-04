A Ángeles Sánchez Conde

Comenta Compartir

Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal general del Tribunal Supremo, número dos del Fiscal General del Estado, el señor Ortiz, se ha opuesto a la imputación ... de este, su jefe, en el caso de la presunta filtración de las conversaciones del señor Alberto G. Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que lleva la causa, aduciendo en su defensa que los contenidos de la nota informativa que divulgó la Fiscalía General no eran desconocidos por la opinión publica puesto que ya habían sido publicados por diversos medios de comunicación. No reveló Ortiz nada que no se supiera ya y fuera conocido por la opinión pública. Pues mire usted, Ángeles Sánchez Conde, puede o no puede ser cierta esa afirmación, pero lo que si es cierto y real es que, de ser cierta, el Ministerio Público tenía la obligación entonces de investigar a los autores de esas presuntas ilícitas filtraciones a la prensa, pero procedió a confirmarlas. Eso para mí sobraba. Respetamos que las leyes permitan a la fiscalía informar de lo que acontece en su seno, pero, por favor, también la ley señala que las informaciones que se den públicas por la Fiscalía siempre deberán mantener el «respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados». Y aquí está la controversia. Esperaremos su resolución. Este es el problema de la «dependencia del Fiscal General del Estado del Ejecutivo», que no es que lo diga yo, así lo dijo nuestro presidente Pedro Sánchez.

Cartas al director