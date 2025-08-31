Mi análisis de España

Tenemos un gobierno que llegó al poder tras perder las elecciones. Ojo, no digo que no sea lícito. Lo es, pero la realidad es que ... llegó pactando y subordinando su acción de gobierno y, hasta parte de su programa electoral, a unas exigencias muy sectarias de algunos que pueden dinamitar España y nuestra Constitución, pues no quieren seguir siendo españoles. Pagó y paga un precio muy alto y, una entrega casi sin reservas. Llegó prometiendo regeneración democrática y ha brillado un poco por su ausencia.

Los casos de corrupción también han existido, dos presuntos corruptos eran su mano derecha e izquierda. Un fiscal general elegido por el gobierno, procesado. Su mujer imputada y su hermano procesado. Ojo, de momento respetamos la presunción de inocencia, como debe ser. Pero también podemos comentar y no es un bulo, que es un gobierno que ha colonizado instituciones y estamentos independientes y, por si fuera poco nos pretenden meter a saco la 'Ley Bolaños', instrucción de procedimientos judiciales por los fiscales en vez de los magistrados jueces y juezas, etc. A mi entender, Pedro Sánchez gobierna para resistir hasta el 2027.

Da a veces la sensación de que se legisla pensando más en blindarse, que en dar un buen servicio público a España. Le hemos escuchado a algunos políticos del PSOE con mando en plaza, incluso al presidente Pedro Sánchez, decir que no convocan elecciones porque no puede permitir que gobierne la ultraderecha en España.

Lo que me da que pensar y podemos deducir, que si tuviera la más mínima certeza de ganar, ya habría convocado elecciones, ¿no? Por primera vez en nuestra democracia, un candidato a presidente ha pactado con quienes niegan la existencia misma de España. Pacta también con un grupo heredero de una tremenda historia de terror y sangre, que dejó cerca de mil asesinados y muchas vidas truncadas, hasta de compañeros socialistas. Y finalizó, no olvidemos lo que nos dijo en su día: «Ciudadanos/as, sin Presupuestos no se puede gobernar y, si no se pude gobernar, hay que convocar elecciones».

Así de claro lo tenía nuestro presidente cuando fue oposición, pero ha cambiado de idea 'por el bien de España'. Aunque todos sabemos el origen de semejante incumplimiento y cambio de idea: Pedro Sánchez, usted no cuenta con el apoyo de algunos de sus socios parlamentarios. Así hasta el 2027 es imposible seguir como presidente, puede mermar su salud.