Mi análisis de España

Francisco Javier González Lena

Badajoz

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:05

Tenemos un gobierno que llegó al poder tras perder las elecciones. Ojo, no digo que no sea lícito. Lo es, pero la realidad es que ... llegó pactando y subordinando su acción de gobierno y, hasta parte de su programa electoral, a unas exigencias muy sectarias de algunos que pueden dinamitar España y nuestra Constitución, pues no quieren seguir siendo españoles. Pagó y paga un precio muy alto y, una entrega casi sin reservas. Llegó prometiendo regeneración democrática y ha brillado un poco por su ausencia.

