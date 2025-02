Autovía a Huelva

Comenta Compartir

A Ignacio le gustan las gambas y las coquinas, y por eso va a Huelva. No le gusta el jamón y por eso se va ... a Huelva por Portugal. A Ricardo no le gustan las coquinas, prefiere las almejas con cilantro y por eso veranea en Portugal. A Ricardo le valen las coquinas congeladas del Lidl. Conchita, que no dice nada, debe ser más de langostinos de Sanlúcar... En Badajoz quedan pocos «come-gambas» profesionales. Sólo hay que recordar hace semanas lo vacío que estaba San Francisco, pero Badajoz está lleno de estómagos agradecidos que mastican la alfalfa ideológica que llega desde Madrid... Y es que en estos días, algunos han demostrado que para ellos es más importante defender al hermano del amo que infraestructuras prioritarias para el desarrollo de la región. De María no sabemos si le gustan las coquinas ni nada...

Temas

Cartas a la directora