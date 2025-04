Sobre augures y ofuscados

Sostienen los artífices de la Ley Orgánica de Amnistía (y que Antonio Tabucchi me perdone, allá donde esté, por apropiarme del introito) que los obtusos ... españoles que en estos momentos no comulgamos con tal medida terminaremos antes o después por comprender el favor que ahora nos hacen, hasta el punto de que acabaremos alabando su excepcional clarividencia y su sentido de la oportunidad histórica, esa lucidez que nos falta a quienes, atrapados en las coordenadas del presente, andamos ofuscados con cuestiones tan irrelevantes y cortoplacistas como la igualdad de los ciudadanos, la defensa de la equidad de los territorios, la obligación de cumplir las leyes que regulan nuestra convivencia o la transparencia en la gestión exigible a los que gobiernan.

Sostienen los augures que impulsan la ley que, aun sabiendo que actúan en contra de la opinión de la mayoría, llevan la norma adelante para hacernos un favor incluso a los que no estamos interesados en que nos hagan favores de ese tipo, seres zafios como somos, obcecados en vivir en un país en el que todos seamos iguales, con nuestra dignidad de ciudadanos conservada, defensores de la idea de que los políticos deberían atenerse en todo momento a lo que prometieron cuando fueron elegidos, sin que medien piruetas y pactos que podrán encajar en la legalidad con más o menos holgura, pero que no dejan de ser cabriolas y tejemanejes no anunciados al solicitar el voto y, por lo tanto, puras componendas, amaños que de haber sido declarados en su momento podrían haber orientado en una dirección muy diferente la voluntad de los que delegaron en ellos el ejercicio del poder que ahora pervierten.

Al actuar del modo en que lo hacen, los inspiradores de la ley dan a entender que saben lo que nos conviene a los demás y que es por eso por lo que el tiempo acabará dándoles la razón. No parecen ser conscientes de que sería mucho más democrático que, en caso de que los ciudadanos estemos viviendo en el error, asumiesen el riesgo de equivocarse con nosotros. Tampoco parecen darse cuenta de que la autocomplacencia en la que se mueven puede ser un dulce manjar para ellos, pero es veneno para los gobernados, un tóxico que, administrado gota a gota, encabrita y termina exasperando a los que no tienen más remedio que verlas venir hasta dentro de tres años y medio. No es el suyo, sin embargo, un proceder novedoso, no, que adalides y caudillos nunca han faltado en la Historia de España (esa historia que ha sido la más triste de todas las historias de la Historia, según el desencantado Gil de Biedma), mandatarios que en su momento se atribuyeron unilateralmente el don de saber lo que a los demás nos convenía, para hacer y deshacer a su antojo invocando el interés colectivo. En este sentido, parecen ignorar que su soberbia conduce irremediablemente a un nocivo paternalismo que deja reducidos al papel de espectadores a los gobernados. Y es que, desde su egocentrismo y su altivez, ni siquiera parecen atreverse a decirles a los ciudadanos que lo que hacen lo hacen porque sí, porque les conviene a ellos o porque les da la real gana, lo que sería mucho, muchísimo más soportable, toda vez que enfrentados al autoritarismo podemos sentirnos subyugados, pero conservamos nuestra identidad y nuestra dignidad de ciudadanos, esos valores que suponen un tesoro desde los tiempos de la Revolución Francesa. Por el contrario, cuando se nos dice que si no aplaudimos es porque somos cortos de luces y no vemos más allá de nuestras narices se nos está dando a entender que somos unos tontos del culo a los que hay que llevar de la mano hacia el futuro para que no nos perdamos en el intrincado bosque del presente, reduciendo con ello la expresión de nuestra libertad al tiempo que media entre la selección de una papeleta electoral y su introducción en una urna. «No te compliques la vida, hijito, que yo sé lo que te conviene»; «Todo lo que hago, lo hago por tu bien, niño, aunque ahora no lo entiendas»; «Cuando seas padre, comerás huevo». Son frases estas que guardo en el álbum de la memoria de mi niñez, sentencias que escuché innumerables veces cuando arrastraba mis años infantiles por las tortuosas y desasosegantes rutas imperiales del tardofranquismo y que ahora vienen a mi cabeza, lo que no es de extrañar, pues la autosuficiencia del gobernante conduce a la infantilización del gobernado, a la negación de su capacidad para hacer algo más que doblar cada cuatro años una hoja de papel, colocarla en un sobre e introducirla en una urna de plástico transparente, un proceder que bien podría servir para una exploración neuropsicológica básica, pero que se queda muy corto a la hora del ejercicio de las libertades políticas.

Sostienen los promotores de la Ley Orgánica de Amnistía que hacen lo que hacen en beneficio del sufrido pueblo español, sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria de las mujeres y los hombres de España, verificada repetidamente en múltiples sondeos, y al actuar así nos hacen retroceder tres siglos y nos meten de lleno en el ámbito del despotismo, una concepción del poder y de las relaciones entre gobernantes y gobernados de la que son herederos filosóficos (les guste asumirlo o no) la mayor parte de los movimientos supuestamente liberadores, y no menos supuestamente progresistas, que intentan salvar a los ciudadanos contra su voluntad, sin que sirvan de freno las catástrofes que en otros escenarios han propiciado cuando lo han pretendido.

Para terminar: no debemos olvidar que una amnistía, como tal, es un procedimiento excepcional reservado para situaciones históricas excepcionales, como la coronación de un rey o el advenimiento de un nuevo orden social, lo que no es el caso, se mire como se mire… A no ser que alguno de los directamente implicados en el lance que nos ocupa se sienta príncipe y dé por hecho que está poniendo los cimientos de una etapa fulgente de la Historia de España, esa que decía Gil de Biedma, desde su lúcido desengaño, que era la más triste de todas las historias de la Historia.