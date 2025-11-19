HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
SEGUNDA INOCENCIA

Sed buenos con el escéptico

Francisco J. Vaz Leal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Vivimos instalados en la perversión discursiva y nadie parece incomodarse; ni a sonrojarse llegan algunos. La culpa la tiene ese grisú (mortífero por inodoro e ... inflamable) que es la posverdad, residuo no reciclable de la intendencia zarrapastrosa y maniobrera tan presente hoy en la escena política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  3. 3 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  4. 4

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  5. 5

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  6. 6 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sed buenos con el escéptico

Sed buenos con el escéptico