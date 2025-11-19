Sed buenos con el escéptico

Vivimos instalados en la perversión discursiva y nadie parece incomodarse; ni a sonrojarse llegan algunos. La culpa la tiene ese grisú (mortífero por inodoro e ... inflamable) que es la posverdad, residuo no reciclable de la intendencia zarrapastrosa y maniobrera tan presente hoy en la escena política.

La política es el arte de llevar a la práctica las teorías. En el caso de las democracias, además de ser siempre provisionales, las teorías se corresponden en cada momento con las sostenidas por la mayoría de los ciudadanos y se acomodan a los axiomas atemporales de la igualdad, la libertad y la justicia, entre otros. Mientras que las teorías se mueven en el ámbito de lo deseable, la política lo hace en el de lo posible.

Decía Popper que las teorías pueden ser consideradas válidas mientras no hayan sido refutadas. Y en el caso de las teorías políticas, en la medida en que puedan ser viables, se podría añadir.

Ninguna teoría es eterna; ahí está la clave de la evolución social: mantener los postulados hasta que la realidad impida sostenerlos, para dar paso entonces a teorías alternativas. Es lo normal. Conjeturas y refutaciones, así avanzamos. La posverdad, sin embargo, escapa a este salutífero proceso de falsación, ya que, como en la mili, el valor se le supone y no necesita de refutaciones ni de conjeturas, asentada como está en elementos peligrosamente sólidos: sentimientos, prejuicios, narcisismo, provisión de identidad y otros por el estilo. En este resbaladizo contexto, el ciudadano escéptico emerge como una rara avis, como un ser políticamente incómodo, un tocapelotas que contempla la realidad desde la atalaya de su epistemología escudriñadora, que hace de la incertidumbre (que no de la necesidad) virtud y husmea buscando argumentos a plena luz del día, iluminándose con el candil de la duda.

Huye como gato escaldado del agua fría de la emocionalidad y la simplicidad, promotoras de adhesiones inquebrantables, cegueras y entusiastas aplausos. Consciente del peligro que supone cualquier forma de himeneo ideológico, no se casa con nadie. Al fin y al cabo, no pretende más que ser coherente y sabe que solamente es posible serlo desde la soledad y la distancia. No es ni una cuestión de desamor ni un síntoma esquizoide; es pura metodología.

Me acuerdo a veces de Jules Supervielle, atípico escritor (mitad uruguayo, mitad francés) que nos instaba a ser buenos con el poeta, el más dulce de los animales, decía, pobre bestia capaz de dar por nosotros su cuerpo a los cuervos.

Y, ya ven, doy en pensar que convendría asumir el consejo y hacer lo mismo con los pocos escépticos que nos van quedando, pobres bestias dispuestas a dar su cuerpo desnutrido y desesperanzado a los cuervos de la posverdad, el pragmatismo y la intransigencia. ¿Estamos siendo buenos con ellos? No me consta.