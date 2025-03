La ideologización de la salud mental (una vez más)

Desacreditar ciertas prácticas clínicas de los psiquiatras es uno de los ejercicios a los que el Ministerio de Sanidad suele entregarse periódicamente. Hace unos días ... ha vuelto a la carga, al presentar un nuevo proyecto (otro más) encaminado a abordar y erradicar «prácticas controvertidas en el tratamiento de la salud mental» (sic), en lo relativo fundamentalmente al consumo de psicofármacos, con una referencia tangencial al problema del suicidio.

La última soflama del Ministerio de Sanidad en modo alguno hace alusión a los déficits existentes en la atención a la salud mental de los españoles, esa parcela tan dejada de la mano de Dios; se basa sencillamente en planteamientos que una vez más confunden la enfermedad mental (término que a los técnicos del Ministerio no les gusta nada) con el malestar que produce la vida, localizando el origen de la patología en el ámbito de lo social: problemas laborales, dificultades económicas, relaciones familiares disfuncionales y otras fuentes de incomodidad y desasosiego, evitando hacer referencia a lo verdaderamente importante: la insoportable falta de profesionales y la incapacidad de los existentes para dar respuesta a una demanda desbordante, con listas de espera en las que el paciente se eterniza, con servicios de urgencia dedicados a tratar problemas que deberían ser atendidos a nivel ambulatorio y unidades de hospitalización psiquiátrica saturadas, con psicoterapias imposibles de llevar a cabo con la frecuencia y la intensidad necesaria, con estructuras rehabilitadoras casi inexistentes y servicios orientados a la integración comunitaria no menos escasos, deficiencias todas ellas frente a las que el Ministerio de Sanidad debería articular (proveyendo con fondos) un programa contundente de actuación.

Le preocupa al Ministerio que los españoles consumamos tantos psicofármacos (lo que no deja de ser cierto), pero no se plantea en ningún momento que la causa sea la falta de alternativas, y me refiero a medidas terapéuticas y no folclóricas, como la increíble propuesta de suspender los fármacos y derivar a los pacientes a asociaciones feministas o sindicatos. Se mire como se mire, la alternativa a la farmacoterapia como medida terapéutica exclusiva no es la «deprescripción», como asépticamente llaman al hecho de dejar de consumir fármacos, sino el establecimiento de tratamientos adecuados e integrales. El uso de psicofármacos no solo está plenamente justificado en la mayor parte de los casos en que se prescriben, sino que no usarlos cuando están indicados puede ser una grave negligencia médica con repercusiones penales asociadas. Los profesionales de la salud mental trabajamos ateniéndonos a protocolos internacionalmente aceptados que incluyen el uso de medicamentos y en los que también figuran, oportunamente ubicados y completamente protocolizados, otros procedimientos destinados a tratar la enfermedad (y en muchos casos a evitar la muerte del paciente), tales como el ingreso involuntario, la contención mecánica o el empleo de la terapia electroconvulsiva.

Según el Libro Blanco de la SEPSM, en España contamos con 12 psiquiatras por 100.000 habitantes (la mitad que en Francia o Alemania); por otra parte, la distribución es tristemente desigual, ya que a los 15 del País Vasco y a los 13,3 de Cataluña hay que oponer los 6,8 de Extremadura y los 6,2 de Andalucía, que también en esto, una vez más, y dejando a un lado el tren y otros agravios históricos, no somos iguales todos los españoles. Pues bien, resulta que la prescripción de psicofármacos parece guardar una relación inversa con el número de psiquiatras, de tal manera que Portugal y España, países a la cola en lo referente al número de profesionales ocupan puestos de cabeza en lo relativo al consumo de ansiolíticos y antidepresivos.

A la vista de estos datos, la propuesta de cualquier persona (o institución) sensata sería la siguiente: incrementemos el número de profesionales, pues disponiendo de tiempo y recursos podrán realizar intervenciones terapéuticas no exclusivamente farmacológicas (y ello sin entrar en el hecho de que no existen estudios sobre la efectividad terapéutica alternativa de los sindicatos o las asociaciones feministas, que están ahí para otras cosas, en el tratamiento de los trastornos mentales).

Termino hablando del otro tema estrella de las anunciadas intervenciones ministeriales: el suicidio. Una vez más, la solución viene por la misma vía, pues uno de los factores primordiales de protección es la posibilidad de acceder sin demora a un sistema de cuidados que proporcione un tratamiento adecuado, con aplicación de métodos de efectividad demostrada, entre los que hay que incluir aquellos que no parecen gustarles a los expertos del Ministerio: el ingreso involuntario, la contención física, el uso de psicofármacos o el empleo de la terapia electroconvulsiva.

Vamos a ser sensatos; no olvidemos que estamos enfrentando problemas muy serios. Convenientemente utilizados, los psicofármacos pueden ser tan necesarios para muchos pacientes psiquiátricos como la insulina lo es para los pacientes con diabetes o los antineoplásicos lo son en el tratamiento del cáncer, por lo que en muchos casos la «deprescripción» puede suponer una medida peligrosamente irracional. Con la que está cayendo, el Ministerio de Sanidad debería abandonar las florituras ideológicas y dejar de hacer guiños a una renacida antipsiquiatría que, como la antigua, no nos va a llevar a buen puerto. Como alternativa, debería centrarse en lo que verdaderamente importa: la promoción de un sistema asistencial homogéneo, igualitario y consistentemente orientado a la prevención y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la población.