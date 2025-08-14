HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Esclavitudes y disidencias

El funcionamiento interno de los partidos políticos ha experimentado una invisible y pertinaz transformación que los hace irreconocibles

Francisco J. Vaz Leal

Catedrático De Psiquiatría

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:50

A lo largo de los casi cincuenta años que han transcurrido desde que fuesen legalizados, allá en la alborada esperanzadora de la democracia española, el ... funcionamiento interno de los partidos políticos ha experimentado una invisible y pertinaz transformación que los hace en gran medida irreconocibles cuando se los compara con lo que eran en las últimas décadas del siglo XX. La mudanza (encubierta a menudo, cuando no negada) los ha llevado paulatinamente a la situación en la que se encuentran en estos tiempos que corren, una época poco ilusionante, por lo demás, con los albores de entonces reemplazados por amaneceres que parecen salidos de la imaginación de José Luis Cuerda, auroras repletas de sinsentido que traen consigo más tinieblas que claridad y generan a veces un sindiós inaguantable, como diría Gutiérrez, el cabo santo que leía a William Faulkner.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  3. 3 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  9. 9 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Esclavitudes y disidencias

Esclavitudes y disidencias