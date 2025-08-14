Esclavitudes y disidencias

A lo largo de los casi cincuenta años que han transcurrido desde que fuesen legalizados, allá en la alborada esperanzadora de la democracia española, el ... funcionamiento interno de los partidos políticos ha experimentado una invisible y pertinaz transformación que los hace en gran medida irreconocibles cuando se los compara con lo que eran en las últimas décadas del siglo XX. La mudanza (encubierta a menudo, cuando no negada) los ha llevado paulatinamente a la situación en la que se encuentran en estos tiempos que corren, una época poco ilusionante, por lo demás, con los albores de entonces reemplazados por amaneceres que parecen salidos de la imaginación de José Luis Cuerda, auroras repletas de sinsentido que traen consigo más tinieblas que claridad y generan a veces un sindiós inaguantable, como diría Gutiérrez, el cabo santo que leía a William Faulkner.

Tras la entrada en la arena de los partidos, la actividad política de nuestro país se ha basado en un bipartidismo construido sobre una rudimentaria dicotomía (derechas vs. izquierdas, siempre en plural, por supuesto), una dualidad espuria que parece enraizar con facilidad en el suelo patrio y ha sido origen de innumerables males. Los repetidos intentos de crear alternativas o movimientos transversales no han cuajado, pues da la impresión de que el pensamiento ibérico no está hecho para transversalidades ni visiones tridimensionales de la realidad. La situación ha terminado por eclosionar para dar paso a un aparente multipartidismo que, en contra de lo previsible, no ha tenido reparos para acomodarse a la visión dicotómica originaria, confirmando que lo nuestro es que haya dos Españas y solamente dos. Por otra parte, la lucha de los partidos por mantenerse en el poder en entornos hostiles (o para llegar al poder desde la oposición) ha potenciado la polarización y la radicalización de los discursos, llevando a posicionamientos cada vez más peligrosos, por toscos e inflexibles. Y de aquellos barros, estos lodos, estos tremedales en los que las líneas programáticas y los supuestos ideológicos se ven cada dos por tres sustituidos por posiciones oportunistas, encaminadas a resistir y persistir, aunque ello implique gobernar a salto de mata. La jerarquización, la sustitución pragmatista de postulados ideológicos y programas y el sometimiento al utilitarismo cortoplacista han promovido el desprestigio de los partidos, la desafección de los ciudadanos y un creciente sentimiento de desconfianza en las instituciones y en los políticos de los que se nutren los movimientos radicales.

Pero aún hay más, si se me permite ahondar en el infortunio, ya que, si triste es la situación en la que vivimos los que a día de hoy todavía no renegamos de la política, más triste es la de aquellos que parecen seguir confiando a ciegas en su papel a la hora de cambiar el mundo. Me refiero a los militantes, a los afiliados, alma mater de las organizaciones políticas, difusa masa humana a la que los que están encaramados en la parte visible del iceberg llaman «las bases». Una pena, pues todo da a entender que ya no hay bases en la base de los partidos, valga la paradoja, que ya no se recurre a los afiliados más que cuando se trata de aclamar y ensalzar al líder. Y punto. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que sin apoyo no hay ascenso, que sin abajo no hay arriba y que el alejamiento vanidoso del suelo fue la causa del desmoronamiento de la Torre de Babel, pero aun así en la política de hoy parecen no regir estas leyes, habiendo quedado el militante reducido a la triste condición de espectador acrítico, de palmero enfervorizado del que se esperan adhesiones incondicionales y una aquiescencia absoluta frente a las ocurrencias del puto amo de turno. Y no hay piedad para quien no se acoja a estos postulados. Si no aplaudes y no compartes la visión desideologizada de los que dirigen el cotarro es porque eres un renegado y te has pasado al enemigo, se les viene a decir, aun cuando los supuestos disidentes no hagan otra cosa que exigir el cumplimiento de los principios que en su momento los llevaron a la afiliación. La libertad personal del militante queda, dentro de este esquema, atrapada y condenada a una supuesta heterodoxia que no es más que negación de la libertad de pensar y discordar.

Decía Nietzsche (espero que no me envíen a la fachosfera por nombrarlo) que el nihilismo es la consecuencia de haber creído demasiado. Tenía razón. El militante de los setenta y los ochenta estaba convencido de que su acción dentro de un partido podría cambiar la sociedad; el de hoy, sumiso y acrítico, se arrastra a menudo hundido en la decepción, aun sin reconocerlo, claro, ya que ello supondría en gran medida el colapso de la propia identidad y el señalamiento por parte de los correligionarios. De ahí que para la mayoría de los militantes desengañados sea preferible sostenella y no enmendalla, aunque esto signifique tener que comulgar a diario con las ruedas de molino de una moral de esclavos que lo paraliza. Las líneas de debate ideológico son hoy sustituidas por catecismos seglares («argumentarios» los llaman); la libertad y la actitud crítica que tanto hemos valorado y luchado por conseguir es ahora cosa de traidores y disidentes.

Me parece a mí que, tal como está el patio, habrá que rescatar la figura del militante dándole una nueva dimensión, dignificándola y devolviéndole el poder del que se le ha privado en favor de la omnisciencia y la omnipotencia del líder. Quizá sea tiempo de crear una congregación de descreídos, de escépticos que, precisamente por serlo, puedan convertirse en los elementos transformadores de la sociedad, asumiendo como virtud esa segunda inocencia machadiana (espero que no me envíen a la progresfera por nombrar a Machado) que da el no creer en nada. Pocas cosas hay más venenosas para un líder de medio pelo que el escepticismo saludable de las bases. No lo pueden soportar y se enrabietan y se agarran al argumentario. Mala cosa, porque el único argumentario a estas alturas de la historia debería ser la defensa a ultranza de la libertad de pensar, de opinar y disentir sin que ello implique convertirse en un apestado.