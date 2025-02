Las bragas de la maja desnuda

Corría el mes de febrero de 1975 cuando un agente de la Policía Municipal de Cáceres, el cabo Piris, ordenó retirar una reproducción de 'La maja desnuda' de Goya del escaparate de una librería. Justificó entonces su conducta diciendo que el cuadro estaba escandalizando a ... un grupo de mozalbetes que se habían detenido delante de la vitrina y hacían comentarios groseros. El hecho trascendió y fueron muchos los que en aquellos momentos, defendiendo la preeminencia del arte y de la libertad del artista sobre las pautas morales estériles y obsoletas de la época, se llevaron las manos a la cabeza. Es una pena que haya pasado tanto tiempo y un grave inconveniente que los años hayan difuminado las huellas de los entonces (supuestamente) libertarios en el áspero camino de la historia de este país de todos los demonios (que diría Gil de Biedma), porque tengo la impresión de que la misma doctrina que condenaba entonces el cándido proceder del cabo Piris, tachándolo de puritano y pueblerino, sostiene en el presente un discurso mutilador y no menos simple que busca distorsionar y degradar la creación artística, sometiéndola a patrones compatibles con la «sensibilidad» de algunos ciudadanos especialmente delicados, pretendiendo reescribir la historia para acomodarla a determinados valores del presente, en un sentido similar al que utilizaba el 'Gran Hermano' (el de Orwell, no el de Telecinco) para justificar su poder omnímodo y castrador. Porque si peligroso es rescribir la historia (que estoy convencido de que lo es, y mucho), más comprometido me parece a mí rescribir un libro, y más cuando el autor ya no se encuentra entre nosotros y no puede argumentar en contra, que es lo malo que tienen los difuntos, que no pueden disentir.

Los que nos hemos criado en el amor a los libros, a la pintura, a la escultura, a la música y a otros desvaríos propios de mentes ociosas (y me declaro miembro entusiasta desde la más tierna infancia de esa vituperable corporación) sabemos que escribir, pintar, componer, crear, son actos dolorosos, partos distócicos de almas descarriadas que se soportan en nombre de esa indefinible libertad y de esa no menos imprecisa trascendencia que, para el artista, tiene el acto de crear. Quien no haya dilapidado horas de sueño persiguiendo los versos de un soneto o la escena que pudiese dar conclusión a un relato, quien no haya temblado al no ser capaz de poner punto final a la melodía que le estaba empapando el alma, quien no haya arrojado desesperado los pinceles al suelo por no poder conseguir llevar a un lienzo las imágenes que le enturbiaban la mirada podrá entender lo que estoy diciendo. Para esas almas beatíficas, escribir una novela puede tener la misma trascendencia que redactar el manual de instrucciones de un sonajero. Cosas de almas cándidas, espíritus poseídos por una benignidad y un altruismo que llena la vida de sones mesiánicos y libertadores y lleva a abominar de todas aquellas conductas que están cercanas a la tierra, a la materia sin la cual no existe el espíritu, a lo inmediato, a lo vivo.

No recuerdo por dónde empezaron los biempensantes a perseguir el pensamiento supuestamente pérfido, por acorralar a la creación no confinada en los sótanos del mal llamado pensamiento «correcto». Es posible que fuese cuando solicitaron prohibir la exhibición de 'Teresa soñando', el enervante cuadro de Balthus, o los desnudos de Egon Schiele, quizá cuando decidieron que 'Carmen', la heroína feminista de la ópera de Bizet, no merecía morir apuñalada o cuando llegaron a la conclusión de que James Bond era un «machirulo» despreciable, al que había que meter en cintura, o cuando consideraron que 'Diez negritos' eran muchos negros, de manera que mejor sustituirlos por 'Y no quedó ni uno' (que no sé yo qué es peor). Tristes tiempos estos, de acoso a la libertad de pensar y crear, porque no se trata solamente de tener que asumir el mantra atosigante del lenguaje inclusivo, sino de cercenar y pulir la expresión para conseguir el tono adecuado. Se trata, nos guste o no, de rescribir la historia y, lo que es peor, de rescribir los libros.

Un ejemplo: «La virtud es más perseguida de los malos, las malas y los seres sexualmente no duales que amada de los buenos, las buenas y los buenes».

Otro: «Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, las mujeres y los pangénero, bigénero o de género fluido, pero si los hombres, las mujeres y los pangénero, bigénero o de género fluido las sienten demasiado, se sienten bestias».

¡Uf! ¿Lo reconocen? Es el 'Quijote', adaptado a los usos de la época actual. Pobre don Miguel; no se merecía esto, como tampoco se lo merecían Agatha Christie, Balthus, Egon Schile, Ian Fleming, Roald Dahl, y muchos más, que ven en estos momentos su obra cercenada (o no lo ven, porque su tiempo concluyó y su obra está en manos de sus inclementes herederos).

Suelo escribir cada día y pinto habitualmente. Tuve suerte: mis padres me educaron en el amor a las letras, al arte, a la música, y me enseñaron que no había mayor privilegio en esta vida que expresar lo que uno sentía, lo que la existencia generaba en el fondo de su espíritu. Es bonito, pero así me va, porque a pesar de lo que muchos piensan escribir es difícil, pintar es doloroso. Por eso no voy a permitir (mientras pueda) que nadie altere una coma de lo mucho (o lo poco) que he escrito, ni permitiré que nadie dibuje bragas sobre el pubis de los desnudos que he pintado. Si cuando me vaya de este mundo alguien decide que lo que he escrito o pintado hiere sensibilidades o va más allá de lo correctamente asumible, quemen mis libros, por favor, quemen mis cuadros, pero no los rescriban, no los repinten. No les va a resultar difícil hacerlo. Ya saben: el papel arde a 451 grados Farenheit y el lienzo necesita algo más de temperatura, sobre 750 grados, pero con buena voluntad todo se consigue. ¡Ánimo!