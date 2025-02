El año de Eróstrato

En el año 356 a. C. el templo dedicado a Artemisa en Éfeso, en lo que hoy es Anatolia, era considerado una de las siete maravillas del mundo. Allí mismo, en Éfeso, vivía por aquel entonces Eróstrato, un pastor que, considerándose único entre los hombres, ... llevaba mal la idea de morir y caer para siempre en el olvido. Para dar solución a su problema existencial decidió incendiar el templo, dando por hecho que de ese modo su recuerdo persistiría a lo largo de los siglos venideros. Puede parecer un desatino, pero lo cierto es que consiguió salirse con la suya. Confesado el crimen, Artajerjes lo condenó a muerte y prohibió que su nombre volviese a ser pronunciado, sin ser consciente de que este mundo nuestro ha sido, es y será un patio de vecinos. De este modo, el incendiario Eróstrato se ganó un lugar en la historia, apareciendo referencias a su persona y a su execrable acto en las obras de autores tan distantes en el tiempo y tan relevantes como Cervantes, Víctor Hugo, Sartre o Pessoa, por citar solo a unos cuantos.

El término 'síndrome (o complejo) de Eróstrato' se utiliza en psicopatología para hacer referencia a la tendencia de determinadas personas a buscar la fama por medio de actos extravagantes, inadmisibles, ilegales o destructivos (y vale para esto último no solo el templo de Artemisa, sino también la Pietà, la Gioconda, John Lennon o la Constitución de 1978). El diccionario de la RAE incluye un término cercano y define el erostratismo como una forma de «manía que lleva a cometer actos delictivos para obtener renombre». Lo importante, como se puede ver, es no caer en el olvido, incorporarse a la historia, aunque sea a una historia universal de la infamia, al estilo de la que Borges compuso con sus cuentos.

Si bien el síndrome de Eróstrato es identificado sin dificultad en aquellos que detentan el poder y buscan notoriedad y persistencia a través de actos que en muchos casos son inequívocamente delictivos, también estaría presente en aquellos otros que, aun sin actuar aparentemente fuera del ámbito de las leyes, buscan su persistencia ignorando los principios éticos que a nivel personal y social deben guiar la conducta de quien gobierna. No es imprescindible destruir objetos materiales en beneficio propio, ya que también pueden ser demolidos los sueños, las esperanzas y los proyectos colectivos, pueden ser incendiados los principios que aseguran la igualdad de todos los ciudadanos, volados los cimientos que sostienen las leyes que hacen posible la convivencia, reducida a escombros la idea de que no es bueno lo que beneficia solo a unos pocos, eludida la responsabilidad sobre los propios actos, desterrado el respeto por quien no piensa de la misma manera; no es necesario, en fin, retroceder veinticinco siglos para topar con Eróstrato y su iniquidad, ya que el erostratismo es moneda de curso legal en la sociedad española de hoy y en la clase (que dejó de ser 'casta') que la gobierna.

¿Por qué sucederán estas cosas?, imagino que se pregunta el lector, tan desalentado y mohíno como el que esto escribe. Sin ánimo de ser incendiario, ahí va mi reflexión a modo de respuesta. Decía Cicerón que, entre otras virtudes, el gobernante tiene que ser íntegro, inteligente, prudente, responsable, justo, respetuoso, equidistante en sus actuaciones tanto de los que piensan como él cuanto de los que opinan de un modo diferente. Muchos años después, don Quijote le daba a Sancho algunos consejos para el buen gobierno de la ínsula Barataria: tener temor de Dios (base de la sabiduría), ser humilde, huir de la soberbia, ser compasivo, ser justo, hacer gala de buenas maneras... En contraposición a estas propuestas coincidentes, los telediarios nos muestran cada día a muchos de los que gobiernan (o aspiran a hacerlo), moviéndose dentro del más tóxico de los narcisismos, ególatras hinchados como aquella rana que reventó intentando ser más grande que el buey, impulsados por un afán inextinguible de poder y una búsqueda perenne de la notoriedad y la trascendencia que les lleva a actuar con visión mesiánica desde el pragmatismo más radical y a moverse en el ámbito de las leyes, los principios y los valores sociales como un elefante en una cacharrería. Honestidad, humildad, prudencia, compasión, justicia… ¿Qué fue de ellas? ¿Cuánto tiempo hace que no escuchamos a un diputado o un senador hablar de (o a) sus oponentes con afabilidad y respeto, argumentar sin descalificar, pedir perdón, asumir los propios errores, reconocer que el otro estaba en lo cierto, admitir que no ha cumplido lo que prometió en el momento de pedir el voto? ¿Tan difícil es?

Si hacemos nuestros los consejos de Cicerón y Cervantes, parece evidente que el candidato a gobernante solamente debería acceder a los cargos de responsabilidad tras un proceso intensivo de (trans)formación personal en el que el desarrollo de los valores, las aptitudes y las competencias (éticas y culturales, en el sentido más amplio y rotundo de ambos términos) actuase como garante de la sabiduría, la integridad, la prudencia, la humildad y el respeto exigibles en su futuro comportamiento. Lejos de ello, la carrera política actual se basa en la incorporación del candidato a un partido político en edad muy temprana, en ocasiones sin haber completado una mínima formación académica y personal, para asumir acríticamente un catecismo y una visión del mundo que justificará la lucha a muerte contra el oponente, apoyada en coaliciones (con Satanás, si es preciso) que hagan posible su acceso y su mantenimiento en el poder para mayor gloria del partido. ¡Ufff!

Un ejemplo para terminar: no es casualidad que un político actual con altísimo concepto de sí mismo y, por lo que se va viendo, potencial capacidad de destrucción de sueños, ideales y proyectos comunes, nos haya obsequiado con dos apócrifas y egolátricas autobiografías, diseñada la una como un supuesto manual de resistencia y estructurada la otra a modo de crónica de colonización de una tierra que tan solo es firme en teoría, asentada como parece estar sobre arenas de lo más movedizas. Pero no es casualidad, ya digo, pues se trata justamente de eso, de amarrase al palo de la nave y resistir, de aguantar hasta alcanzar la tierra prometida y, concluido el éxodo, instalarse en ella caiga quien caiga (o se rompa lo que se rompa), pues lo importante es evitar que sacudidas y conmociones echen abajo el tablao. Me da la impresión de que, tal como van las cosas, tendremos pronto tercera entrega, quizá un manual para incendiar templos de Artemisa. Sería lo suyo, si de ser coherentes se trata.