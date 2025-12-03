HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SEGUNDA INOCENCIA

Alcibíades en Iberia

Francisco J. Vaz Leal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Aunque no disponemos de imágenes fidedignas, sabemos que Alcibíades era hermoso y de proporciones ajustadas a los cánones helénicos. Con una extraña habilidad para ubicarse ... en cualquier escenario, poseía un magnetismo personal que despertaba en sus conciudadanos fascinación e inquina al cincuenta por ciento. Tuvo buenos maestros (Pericles y Sócrates, sin ir más lejos) y desde muy joven supo utilizar en su provecho la habilidad para engatusar a los demás y para cambiar de bando cuando las cosas se torcían. Cuentan que, buscando salvar el pellejo, desertó las filas atenienses y se alineó con sus enemigos espartanos, para aliarse con los persas tras salir por pies de Esparta y regresar finalmente a Atenas, donde brillaría durante tres años, antes de ser asesinado (seguramente por encargo de espartanos y persas que no le perdonaban las intrigas del pasado, la afición por las alianzas de conveniencia y/o los amoríos importunos).

Alcibíades en Iberia