¡Por fin se aprobó!

Nuestro presidente, don Pedro Sánchez, anunció su intención de poner en marcha iniciativas legislativas, supuestamente destinadas a regenerar el sector de los medios de comunicación, ... intentar conocer a los verdaderos propietarios de estos, etc. Ha cumplido (de vez en cuando cumple). Me surge y surgen en la ciudadanía muchas preguntas. ¿No será que la pretensión es la de ejercer un mayor control sobre la prensa? ¿No será que todo este tinglado limitará un poco la libertad de expresión? ¿No será que lo que intenta camuflar el texto aprobado en el Consejo de Ministros es el vehículo para silenciar un poco a los medios que son críticos con el gobierno? ¿Puede parecer esto una forma de tratar de convertir a la prensa que quiera subsistir en un «poder subsidiario» al servicio del poder político existente? Me perdonen los que me lean y no estén de acuerdo con estas preguntas y las consideren poco objetivas. Pero mucho me da que el plan de regeneración anunciado, señor Pedro Sánchez, solo obedece a las urgencias de un personaje como usted acosado por presuntos escándalos que afectan a su familia, y que en un país con estas nuevas iniciativas legislativas aprobadas, nunca habrían sido conocidos por todos nosotros los sencillos ciudadanos. Amén de otros presuntos escándalos. Esto solo pasa en Venezuela y con un tal señor Maduro. Insisto, sobra usted Pedro Sánchez. En el PSOE hay gente muy válida. ¿Le temen?

Cartas a la directora